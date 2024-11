Bamberg (epd). Mit mehreren kostenlosen Veranstaltungen feiert das Zentrum für Interreligiöse Studien an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg Anfang Dezember sein 20. Jubiläum. Am 3. Dezember um 18.30 Uhr ist im Hörsaal U2/00.25 laut Uni-Mitteilung der frühere evangelische Landesbischof und Vorsitzende des Zentralausschusses im Ökumenischen Rat der Kirchen, Heinrich Bedford-Strohm, zu Gast. Mit anderen Theologinnen und Theologen spricht er über religiöse Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Am 4. Dezember um 18.30 Uhr liest der Schriftsteller Vladimir Vertlib im Hörsaal U2/00.25 aus "Die Heimreise". Als kleiner Junge emigrierte Vertlib mit seinen jüdischen Eltern 1971 aus Leningrad (St. Petersburg). Nach Zwischenstationen in Israel, Österreich, Italien, den Niederlanden und den USA lebt er seit 1981 dauerhaft in Österreich. Vertlib schreibt Romane, Erzählungen und Essays. Das Zeitgeschehen kommentiert er der Mitteilung zufolge in Artikeln für Zeitungen und Zeitschriften. Sein neues Buch "Die Heimreise" sei eine Hommage an seine Mutter, "eine kämpferische Frau mit unverwüstlichem Humor".

Zu einer weiteren Lesung lädt das Zentrum für Interreligiöse Studien am 5. Dezember um 19.30 Uhr in den Raum U5/02.17. Der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peyman Engel, liest aus "Deutsche Lebenslügen". In dem Buch geht es um den offenen Antisemitismus, der sich in Deutschland seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 zeige. Der Autor berichtet von den Straßen in Neukölln und einer Reise des Bundespräsidenten Steinmeier nach Israel. Er schreibe über "die Verlogenheit der deutschen Debatte" und erzähle von seiner Jugend als Sohn einer persischen Jüdin in Nordrhein-Westfalen. Die Lesung findet in Kooperation mit der VHS Bamberg-Land statt, über die auch die Anmeldung läuft.

Das Zentrum für Interreligiöse Studien wurde am 1. November 2004 als wissenschaftliche Einrichtung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg gegründet. Es koordiniert die Ressourcen und Kompetenzen im Bereich der Interreligiösen Studien in Forschung und Lehre.