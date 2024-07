Augsburg (epd). Am Gedenktag zur Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus wird beim Augsburger Friedensfest das Theaterstück "Zigeuner-Boxer" aufgeführt. Ergänzt werde die Veranstaltung am 2. August mit einem Podiumsgespräch, teilte die Stadt am Sonntag mit. Das Stück von Rike Reiniger basiere auf der wahren Geschichte des deutschen Boxers Johann "Rukeli" Trollmann (1907-1943), der Sinto war und aufgrund seiner ethnischen Herkunft verfolgt wurde.

Das Theaterstück "Zigeuner-Boxer" thematisiere nicht nur die Verfolgung von Sinti und Roma, sondern auch die allgemeine Brutalität und Unmenschlichkeit des Naziregimes, hieß es weiter. Zum Podium werden die Zeitzeugin Marianne Friedrich sowie Marcella Reinardt vom Regionalverband Deutscher Sinti und Roma Schwaben erwartet. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung erforderlich.

Augsburg würdigt den 2015 vom Europäischen Parlament angeregten Gedenktag seit 2021 jährlich mit einer öffentlichen Gedenkstunde.