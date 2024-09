München (epd). Zum 15. Todestag von Dominik Brunner gibt es am 18. September eine Gedenkstunde in München. Dabei sein werde auch der frühere Skirennläufer Felix Neureuther als neues Kuratoriumsmitglied, teilte die Dominik-Brunner-Stiftung am Donnerstag mit. Bei der Gedenkfeier wolle man an das couragierte Verhalten Dominik Brunners erinnern und einen Blick darauf werfen, was aus seinem Vermächtnis entstanden sei. Die Veranstaltung findet um 15.30 Uhr im Dominik-Brunner-Haus der Johanniter in München statt.

Dominik Brunner war 2009 bundesweit zum Sinnbild von Zivilcourage geworden, als er in der Münchner S-Bahn mehrere Schüler vor angreifenden Jugendlichen beschützt hatte. Am S-Bahnhof Solln schlugen die Jugendlichen daraufhin Dominik Brunner zusammen. Der Geschäftsmann starb am 12. September 2009 an den Folgen seiner Verletzungen. In Erinnerung an ihn wurde die Dominik-Brunner-Stiftung gegründet, die sich seither für Zivilcourage starkmacht und Projekte zur Gewaltprävention unterstützt.