Rothenburg o.d.T. (epd). Regionalbischöfin Gisela Bornowski hat am Donnerstagabend zum letzten Sommerempfang des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg in die Tagungsstätte Wildbad nach Rothenburg ob der Tauber eingeladen. Der Abend stand unter dem Motto "Zukunft braucht Mut - zuversichtlich miteinander weitergehen", teilte das Büro der Regionalbischöfin vorab mit. Ab dem 1. Januar geht der Kirchenkreis Ansbach-Würzburg mit den beiden Kirchenkreisen Bayreuth und Nürnberg im neuen Kirchenkreis Franken auf.

Bornowski sagte laut Redemanuskript, sie wünsche sich "für uns alle Zukunftsmut" für die Aufgaben und Herausforderungen "in der großen und in unserer kleinen Welt, in unserer Kirche und Diakonie". Wichtig sei, sich nicht verunsichern zu lassen, sich nicht frustriert zurückzuziehen oder den Kopf in den Sand zu stecken angesichts der Veränderungen. Zugleich sollte man "das Schlimme und Schwierige auch nicht einfach ausblenden", sich aber "nicht davon einschüchtern lassen", sagte die Theologin.

Bornowski geht vorzeitig in den Ruhestand

Auch für Bornowski war der Sommerempfang ihres Kirchenkreises ein Abschied. Die Regionalbischöfin geht Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Sie habe sich "nach reiflicher Überlegung" entschlossen, Ende 2026 und damit ein Jahr vor dem gesetzlichen Renteneintritt zu gehen, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd) vor Kurzem. Sie will vorerst auch keine anderen Aufgaben in der Kirche übernehmen, es seien jetzt "andere Dringe dran", zum Beispiel mehr Zeit für ihre Enkelkinder, erläuterte sie.

Die mittelfränkische Regierungspräsidentin Kerstin Engelhardt-Blum dankte Bornowski in ihrem Grußwort laut Manuskript für die "stets vertrauensvolle Zusammenarbeit". Mit Blick auf das Thema des Empfangs sagte sie, Kirchen, Kommunen, Unternehmen, Vereine und staatliche Institutionen trügen "gemeinsam Verantwortung" für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Dies sei "ein wertvoller und notwendiger Dienst" an der Demokratie. Zuversicht bedeute nicht, Probleme zu übersehen, sondern sie gemeinsam zu bewältigen.