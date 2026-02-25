Tutzing (epd). Der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn wird in diesem Jahr die Tutzinger Rede halten. Am 3. März um 19 Uhr werde er über die "Zukunft des Westens" sprechen, teilte die Evangelische Akademie Tutzing am Dienstag mit. Spätestens seit der Politik der Disruption des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump scheine die Idee des Westens, der einst für Freiheit, Fortschritt und Demokratie stand, ihrem Ende nahe. Asselborn werde der Frage nachgehen, was danach komme. Der Luxemburger war von 2004 bis 2023 Außenminister seines Landes und gilt als international sehr erfahren.

Die 15. Tutzinger Rede ist eine Kooperation der Evangelischen Akademie mit dem Rotary Club Tutzing. Der Abend ist außerdem Teil des neuen Veranstaltungsangebots "Forum Demokratie" der Akademie, das unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) steht.