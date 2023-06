Nürnberg (epd). Die Evangelische Jugend Bayern (EJB) hat während des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Nürnberg nach eigenen Angaben über 1.000 Unterschriften für die Wahlrechtsinitiative "Vote16" gesammelt. Bei der "Glaubenstankstelle" im Zentrum Jugend hätten Menschen jeden Alters unterschreiben können, hieß es in einer Mitteilung der EJB am Montag.

Die Initiative "Vote16" sammelt seit Anfang Mai Unterschriften für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei bayerischen Kommunal- und Landtagswahlen. Die EJB gehöre der Wahlrechtsinitiative an, weil sie überzeugt sei, junge Menschen wollten gehört werden und wählen gehen, sagte der stellvertretende Vorsitzende, Malte Scholz. "Junge Menschen haben eine Meinung und ein Recht, am politischen System zu partizipieren", sagte er.

Der Präsident des Bayerischen Jugendrings (BJR), Philipp Seitz, sagte zum Zuspruch der Kirchentags-Besucherinnen und Besucher für die Initiative, "es zeigt, dass Jugendbeteiligung bundesweit ein wichtiges Anliegen ist. Über die Grenzen der Bundesländer hinweg wollten viele Menschen das Anliegen des Volksbegehrens unterstützen."

Um das Volksbegehren beantragen zu können, werden in einer ersten Phase 25.000 Unterschriften von wahlberechtigten Menschen in Bayern benötigt. Diese sollen laut der Initiative bis Mitte Juli 2023 gesammelt werden. An dem Volksbegehren können sich nur bayerische Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahre beteiligen.