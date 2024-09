München (epd). Das bayerische Heimatministerium startet die zweite Bürgerbefragung im Forschungsprojekt "Heimat - mehr als ein Gefühl" der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Ohm). "Was bedeutet Zusammenhalt für Sie persönlich und wie kann man ihn vor Ort stärken? Diese und viele weitere Fragen können Sie in der Bürgerbefragung der Ohm beantworten und auf diese Weise Ihre Heimat mitgestalten", sagte Heimatminister Albert Füracker (CSU) laut Mitteilung vom Freitag. Mit den gewonnenen Erkenntnissen über den sozialen Zusammenhalt in ländlichen Regionen Bayerns solle dieser weiter gestärkt werden.

Es gebe einen Trend zur Individualisierung, sagte Ohm-Präsident Niels Oberbeck. Für den Zusammenhalt der Gesellschaft sei es wichtig zu verstehen, was Menschen in ihrem direkten sozialen Umfeld bewegt und wie sie ihre Heimat und damit die Gesellschaft gestalten möchten.

Das Forschungsprojekt "Heimat - mehr als ein Gefühl. Demografischer Wandel und sozialer Zusammenhalt in ländlichen Regionen Bayerns" ist ein vom bayerischen Heimatministerium mit insgesamt über 424.000 Euro gefördertes Forschungsprojekt. Es ist eine Maßnahme der Heimatstrategie "Offensive. Heimat. Bayern 2025". Das Projekt startete am 1. Dezember 2022. In insgesamt drei Bürgerbefragungen und vier Vertiefungsprojekten werden bis Frühjahr 2026 Erkenntnisse über den sozialen Zusammenhalt in ländlichen Regionen Bayerns erhoben.