Kempten, Oberstdorf (epd). Beim zweiten Gipfeldialog "Obadoba" im Allgäu sollen sich die Teilnehmer über Religionsgrenzen hinweg austauschen können. Unter dem Motto "Frieden & Zukunft - Bedeutung des interreligiösen Dialoges" kommen am 9. und 10. Juli Vertreterinnen und Vertreter des Christentums, Islams, Judentums, Buddhismus, Hinduismus und Bahaitums zusammen, teilten die Veranstalter am Montag mit. Unter den Gästen sind laut Mitteilung der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der Penzberger Imam Benjamin Idriz und der Augsburger Bischof Bertram Meier.

Das Programm mit Symposium und Workshops startet am Samstagmorgen in Kempten. Nach Einzelvorträgen der prominenten Gäste soll es einen Talk zum Thema "Religionen und ihre internen und externen Spannungsfelder im Interreligiösen Kontext" geben. Im weiteren Verlauf können die Teilnehmer den Angaben zufolge an Meditationen und Diskussionsforen teilnehmen. Das Programm endet am ersten Tag mit einem Abendgebet der Weltreligionen.

Am Sonntag soll um 10 Uhr der eigentliche Gipfeldialog auf der Mittelstation des Fellhorns in Oberstdorf stattfinden. Es sollen verschiedene Texte, Segen und Gebete aus den heiligen Schriften der jeweiligen Religionen gelesen werden. Neben musikalischen Einlagen sei außerdem ein Vortrag geplant, bei dem Jugendliche verschiedener Religionen über ihre Wünsche für die Zukunft sprechen.