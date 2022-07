MUT-Projekt

Neues Videoformat "streettalk" will mit Menschen auf der Straße sprechen – und mit Expert*innen

In "streettalk" spricht Bildung Evangelisch mit Passant*innen in der Erlanger Innenstadt über ewige Liebe, aber auch den Krieg in der Ukraine. Zusätzlich interviewen sie Expert*innen, um die Themen einzuordnen. Ein MUT-Projekt über gute Gespräche – und das Zuhören.