Einziges Konzert in Bayern

Wie Sting seinen Hits Botschaften mit auf den Weg gibt

40 Jahre ist es her, dass Gordon Sumner alias Sting mit seiner Band Police deren bisher letztes Album "Synchronicity" veröffentlicht hat. Dem folgte eine erfolgreiche Solo-Karriere. Wenn der Brite auf seiner "My Songs"-Tour am 6. Dezember in Nürnberg Station macht, dürfen sich die Fans nicht nur auf tolle Melodien freuen.