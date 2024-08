Urlaub in Italien - normalerweise würde ich wohl ein Hotel oder eine Ferienwohnung buchen, nahe am Strand oder in einer sehenswerten Stadt. Aber diese Orte sind oft überfüllt und so richtig zur Ruhe komme ich dort nicht.

Der Urlaub in einem Kloster bietet mir viele Optionen: Ich kann...

die Ruhe und Gemeinschaft eines Klosters verbringen;

im Schrebergarten mitarbeiten;

Gespräche über Gott und das Leben mit einem Abt führen;

in der Klosterküche mithelfen - in der oft hervorragend gekocht wird;

die Gebetszeiten des Klosters besuchen;

oder aber das Kloster einfach als Übernachtungsort nutzen, um von dort aus Ausflüge zu planen.

Die Ruhe in einem Kloster kann mir dabei helfen, mein Leben zu reflektieren und einen Lebensabschnitt zu beenden oder vorauszuschauen auf etwas Neues. Andererseits bekomme ich hier einen Einblick in die italienische Kultur, an dem ich im All-inclusive-Hotel vielleicht vorbeilaufen würde. Dolce vita ohne Schnick-Schnack und Ablenkungen. Italienisches Essen und Wein, schöne Natur, Gebete und gute Gemeinschaft: Italien spirituell erleben.

Wie finde ich ein italienisches Kloster?

Doch wie komme ich an diese Angebote? Es gibt Agenturen, die Kloster anbieten, was sich natürlich am Preis bemerkbar macht. Wer sich selbst auf die Suche macht, muss sich durch italienische Webseiten klicken. Hier kommt eine Übersicht mit Klöstern in Italien.

Jesuitische Klöster

In Klöstern, die zum Ordern der Jesuiten gehören, wird großer Wert auf persönliche Spiritualität gelegt. Natürlich ist das kein Muss, ein Aufenthalt kann auch einfach als Übernachtungsmöglichkeit genutzt werden. Wer will, kann jedoch häufig kostenlos ein reflektierendes Gespräch mit einem spirituellen Begleiter dort führen und sich Anleitungen für Gebetszeiten geben lassen. Ich habe selbst das schon ausprobiert, in dem Exerzitienhaus Manresa auf Gozo und dem Exerzitienhaus Mount St. Joseph auf Malta. EDort kann der Aufenthalt per E-Mail gebucht werden.

Ein weiteres Retreat Zentrum der Jesuiten findet sich im Süden Sardiniens, sogar mit Nähe zum Strand: das Haus Pozzo di Sichar (dt. "Sichar-Brunnen"). Auch hier werden spirituelle Exerzitien angeboten.

Schließlich findet sich auch in Bologna, etwa 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, ein Retreat Zentrum der Jesuiten: Die Villa San Guiseppe ist malerisch auf einem Hügel gelegen. Gut erreichbar und doch mitten in der Natur. Fast jede Woche wird hier ein anderes spirituelles Programm angeboten, meistens für eine Woche.

Gemeinschaft Chemin Neuf

Eine weitere monastische Gemeinschaft, die mehrere Standorte in Italien hat und auch international gut zugänglich ist, ist die aus Frankreich stammende Gemeinschaft Chemin Neuf. Sie greift zurück auf die ignatianische Spiritualität, allerdings mit einem jugendlich-charismatischen Zug. Neben Gebetszeiten in Stille und der täglichen Messe finden sich so auch Abende voller moderner Lieder im Pop-Stil und frei gesprochene Gebete. Das Programm richtet sich häufig insbesondere an junge Erwachsene, aber beschränkt sich nicht darauf. Die junggebliebene klösterliche Gemeinschaft kann für jedes Alter erfrischend sein.

Einen Überblick über die Gemeinschaft in ganz Italien bietet diese Seite. Standorte zum Besuchen sind in Rom, Trevi bei Perugia, Guillone, bei Bologna und auf Sizilien. Das Haus in Sizilien ist besonders schön gelegen, auf einer Anhöhe, mit Ausblick ins Land hinein und über das Meer. Mit dem Auto ist es nur zehn Minuten vom Strand entfernt.

Abbazia di Montecassino

Eine altehrwürdige Abtei, die auf das 6. Jahrhundert zurückgeht, groß und imposant auf Hügeln gelegen, ist die Abbazia di Montecassino, zwischen Rom und Napoli. Sie ist architektonisch eindrucksvoll und zieht viele Besucher an. Neben den Sehenswürdigkeiten dort gibt es aber auch die Möglichkeit, private spirituelle Exerzitien zu buchen und sich begleiten zu lassen.

Papa Luciani

Näher gelegen als die bisher vorgestellten Klöster ist das dem Papst geweihtes Zentrum für Spiritualität und Kultur "Papa Luciani". Das Haus bietet viele Einzelzimmer, aber auch Tagungsräume.

Domus Laetitiae Assisi

Ein wunderschönes Kloster, dessen Gästehaus mehr an ein Hotel als an ein Kloster erinnert, ist das religiöse Zentrum für Spiritualität und Gastfreundschaft, Domus Laetitiae Assisi. Der Heilige St. Franziskus ist in dieser Stadt geboren. Die Spiritualität dieses Hauses lehnt sich an dessen Frömmigkeit an. Hier wird ein vielfältiges spirituelles Programm für Exerzitien angeboten. Eine Besonderheit hier ist die Verbindung von Spiritualität und Wellness. Hier finden die Gäste eine spirituelle Einzelbegleitung oder können an einem Wochenendprogramm teilnehmen. Auf Anfrage kann aber gegen die Mitarbeit im Klostergarten oder der Kosterküche der Übernachtungspreis ermäßigt werden.

Viel Spaß beim Ausprobieren! Schreib gerne in die Kommentare, was deine Erfahrungen waren, wenn du bei einem dieser Klöster schon warst.