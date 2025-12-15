Stellen wir uns einen typischen Aufnahmetag am Bezirksklinikum vor: Eine 81-Jährige mit Gedächtnisproblemen, starker Unruhe, zuhause mehrfach gestürzt. Die Tochter ist erschöpft, der Hausarzt überweist in die Klinik. Und schon stehen die großen Fragen im Raum: Wer entscheidet jetzt eigentlich was? Was ist noch hilfreich, was schon zu viel? Und wie kann man die Würde der Patientin bewahren?

Genau dafür gibt Christian Mauerer, leitender Oberarzt der Gerontopsychiatrie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth, eine klare Route aus: Bevor Therapien sortiert werden, wird die Perspektive der Patientin sichtbar gemacht. "Was will oder wollte der betroffene Mensch?" ist die erste und wichtigste Prüffrage. Mauerer empfiehlt, diesen Willen konsequent zu strukturieren: Vorsorgepapiere sichten, Bevollmächtigte, Betreuer und Angehörige einbeziehen, Behandlungsziele und einen Codestatus (z. B. Reanimation ja/nein) transparent dokumentieren. So wird Selbstbestimmung tatsächlich umgesetzt.

Der erste Satz der Ethik: "Was will oder wollte der Patient?"

Ethik beginnt in der Gerontopsychiatrie nicht erst am Lebensende, sondern "mit der Aufnahme des alten Menschen", betont Mauerer. Es geht um Biografie, Werte, Lebensentwürfe, um Ängste vor Abhängigkeit, Heimeinzug, Kontrollverlust. Die zentrale Leitfrage sei schlicht, aber anspruchsvoll: "Was will/wollte eigentlich der Patient?" Damit diese Frage nicht im Abstrakten bleibt, empfiehlt Mauerer strukturierte Verfahren wie den "Codestatus" mit klarer Festlegung etwa zu Reanimation, Intubation, Verlegung auf eine Intensivstation, Patientenverfügung und dokumentierten Gesprächen mit Betreuern oder Bevollmächtigten.

Die klassischen Grundsätze bilden den Rahmen: Autonomie, Nicht-Schaden, Fürsorge und Gerechtigkeit. Mauerer erinnert daran, dass Autonomie unabhängig von Alter und Erkrankung gilt, auch wenn Haltungen "unvernünftig" erscheinen mögen. Gleichzeitig fordert Nicht-Schaden eine Fokussierung auf Lebensqualität statt maximaler Lebensverlängerung. Fürsorge heißt, soziale, persönliche und familiäre Faktoren ernst zu nehmen, zumal gesellschaftlicher Wandel und Kostendruck Behandlungskorridore verengen. Und Gerechtigkeit stellt die hartnäckige Frage: Wer bekommt welche Ressourcen, wenn nicht alle alles bekommen können?

Solche Prinzipien treffen auf Wirklichkeit: kurze Verweildauern, Medikamentenengpässe, fehlende Strukturen in der Nachsorge, Entlassungen in prekären Lebenslagen, Verwahrlosung, Suizidalität im höheren Lebensalter oder Konflikte unter Angehörigen. Genau hier sind Ethikkonsile sinnvoll: wenn Bewertungen auseinandergehen, kulturelle oder religiöse Aspekte mitschwingen oder Klärungsbedarf zwischen allen Beteiligten besteht. Ethikberatung, betont Mauerer, ist eine Entscheidungshilfe, eine Handlungsempfehlung, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Eine Ethikberatung kann und darf kein Ersatz für eine ärztliche Therapieentscheidung sein.

Zwang: enger Korridor statt schnelle Abkürzung

Wird es brenzlig, taucht fast immer die Frage nach Zwangsmaßnahmen auf. Johannes Kornacher, leitender Oberarzt im Depressionszentrum und Vorsitzender des Klinischen Ethikkomitees, ordnet das ein: "Der Schaden durch Nichtbehandlung muss erkennbar größer sein als derjenige durch eine Zwangsbehandlung. Erst wenn alle milderen Mittel ausgeschöpft oder nicht gangbar sind, stellt die Ärztin oder der Arzt einen Antrag, und die Letztverantwortung liegt beim zuständigen Richter." Zwang ist damit kein "Tool für den harten Fall", sondern ein Ausnahmeinstrument mit hohen Hürden und sauberer Dokumentation. Idealerweise werden Angehörige beteiligt, Dissens im Team wird festgehalten statt übertüncht.

Gerade in der Gerontopsychiatrie wird die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit häufig neu bewertet, weil Ambivalenzen Teil des Krankheitsbildes sein können. "Die Beurteilung liegt naturgemäß im psychiatrischen Fachgebiet", sagt Kornacher. Und wenn eine Person heute frei und selbstbestimmt von einer früheren Patientenverfügung abweicht? "Dann ist die aktuelle Willensäußerung zu beachten." Das klingt simpel, verlangt aber sensible diagnostische und kommunikative Arbeit, damit Autonomie nicht zur Floskel wird.

Wenn Recht nicht reicht: der produktive Zweifel

Nicht jede formal korrekte Entscheidung fühlt sich auch richtig an. Kornacher schildert einen Fall, in dem eine erhoffte Therapie ohne unverzichtbare Vorbehandlung medizinisch nicht verantwortbar war. Der Patient brach ab, es blieben Vorwürfe und Verbitterung. "Manchmal verhindert auch sachlich-rechtlich-moralisch einwandfreies Handeln keinen tragischen Verlauf, und dann ist der bestmögliche Umgang damit sowohl ethisches Gebot wie auch ethischer Gestaltungsraum." Erst ein ausführliches Nachgespräch habe den Blick aller Beteiligten wieder nach vorn geöffnet. Ethik zeigt sich hier als Kultur der Nachsorge, die Brücken baut, wo Fronten drohen.

Gute Behandlung gelingt selten ohne Angehörige und tragfähige Netze. Gleichzeitig bleibt Vertraulichkeit ein Schutzraum. Kornacher beschreibt das Vorgehen so: "Angehörigen machen wir wo immer möglich das Angebot, am Gelingen einer Behandlung Anteil zu haben. Dies geschieht regelhaft über die Betroffenen und möglichst immer in deren Beisein; was Patientinnen und Patienten in diesem Rahmen nicht thematisiert wissen wollen, bleibt unerwähnt." So wird Mitwirkung möglich, ohne den Kern der therapeutischen Beziehung zu gefährden.

Teams unter Druck: Moral Distress erkennen und handeln

Ethik hat auch eine innere Adresse: die Mitarbeitenden. Erschöpfung, Versetzungswünsche, "innere Kündigung" sind Warnzeichen. Supervision, Time-outs, Rotation, externe Beratung helfen, wenn sie mit aufrichtigem Interesse eingesetzt werden. Kornacher warnt vor einem blinden Fleck: "Wenn Konfliktmeidung und ‚Harmoniesucht‘ im Team wichtiger werden als die Interessen von Patientinnen und Patienten, arbeitet man an seinem Auftrag vorbei. Der Versuchung, sich auf Kosten der Schwächeren zu einigen, müssen wir uns bewusst werden." Ethik schützt damit nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern auch die Integrität der Profession.

Die Pipeline der Alzheimer-Therapien weckt Hoffnung und wirft zugleich harte Verteilungs- und Sicherheitsfragen auf. Mauerer verweist auf die Antikörper Lecanemab (Leqembi) und Donanemab (Kisunla), die Amyloid-Ablagerungen reduzieren sollen, jedoch in frühen Stadien eingesetzt werden. Problematisch: Menschen mit zwei ApoE4-Allelen tragen das höchste Erkrankungsrisiko, sind aber wegen erhöhter Nebenwirkungsraten (Hirnschwellungen und Hirnblutungen) von der Behandlung derzeit ausgeschlossen. "Wer profitiert, wer bleibt außen vor, wie beraten wir fair?" Das sind Gerechtigkeitsfragen im Wortsinn. Beratung bedeutet hier, Chancen ehrlich zu benennen, Risiken zu erklären und die Entscheidung an der individuellen Lebenslage auszurichten, nicht an abstrakten Kurven.

Daten, KI und die Versuchung der totalen Vorhersage

Digitalisierung verspricht Frühwarnsysteme und KI-gestützte Risikoprognosen. Kornacher setzt ein Gegengewicht: "Ein Mehr an Sicherheit und Krankheitsprävention ist nur zum Preis der Freiheit zu haben." Selbst bei perfektem Datenschutz drohten Überforderung und eine ungesunde Fokussierung auf Risiken; am Ende bleibe die Risikoeinschätzung eine Aufgabe "in der Begegnung von Mensch zu Mensch". Algorithmen seien Werkzeuge, "dürfen nie bestimmend werden". Diese Skepsis ist kein Kulturpessimismus, sondern Ausdruck einer Ethik, die Menschen weder zu Datenpaketen noch zu Objekten eines technischen Heilsversprechens macht.

Mauerers Fazit lässt sich als Einladung lesen: Ethik verändert Denken, Handeln und den Blick auf den Patienten. Sie zwingt dazu, Entscheidungen transparent zu begründen und miteinander auszuhalten. Sie schafft Ordnung, ohne zu verordnen; sie stärkt Schutzräume, ohne Dialoge abzubrechen. Vor allem aber rückt sie die Person in den Mittelpunkt: mit ihrer Geschichte, ihren Hoffnungen, ihrem Recht auf Würde und Selbstbestimmung.

Gerontopsychiatrie ist damit nicht nur ein medizinisches Fach, sondern ein Balanceakt zwischen Prinzipien und Praxis. Was zählt, wenn nichts mehr einfach ist? Dass wir die richtigen Fragen stellen, die richtigen Menschen einbinden und den Mut behalten, Entscheidungen nicht nur zu treffen, sondern auch zu begleiten. Oder, um mit Mauerers Leitgedanken von Sören Kierkegard zu schließen: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Die Qualität unserer Entscheidungen zeigt sich daran, ob sie der Biografie standhalten, die nach uns weitererzählt.