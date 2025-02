Klimaschutz fängt oft bei den kleinen, bekannten Dingen an: weniger Fleisch essen, das Auto stehen lassen oder Strom sparen.

Doch es gibt noch viele überraschende Wege, um der Umwelt zu helfen – und einige davon hast du vielleicht noch nie bedacht. Hier sind 10 unerwartete Maßnahmen, mit denen du dem Klima Gutes tun kannst.

1. Kaffeesatz als Grillanzünder

Getrockneter Kaffeesatz brennt gut und ersetzt chemische Grillanzünder aus Erdöl.

2. Algen als natürliche Luftfilter

Algenbecken oder Algenbilder absorbieren CO₂ und produzieren Sauerstoff – eine lebende Alternative zu herkömmlichen Luftreinigern.

3. Sauerteigbrot selbst machen

Sauerteig benötigt keine industriell hergestellte Hefe, die oft energieintensiv produziert wird. Zudem hält Sauerteigbrot länger frisch, reduziert Lebensmittelverschwendung und kann kontinuierlich mit wenig Aufwand weiterverwendet werden.

4. Pilze als Verpackungsersatz

Myzel, das Wurzelsystem von Pilzen, kann Styropor ersetzen. Aus Pilzkulturen lassen sich nachhaltige Verpackungen herstellen.

5. Suchmaschine wechseln

Nutze eine ökologische Suchmaschine wie Ecosia, die mit ihren Werbeeinnahmen Bäume pflanzt.

6. Stromfasten

Verzichte einige Stunden täglich bewusst auf Strom (beispeilsweise abends nur Kerzenlicht nutzen), um Energie zu sparen und ein Bewusstsein für den Verbrauch zu entwickeln.

7. DIY-Putzmittel nutzen

Statt chemischer Reiniger kannst du viele Putzmittel aus Essig, Natron und Zitronensäure selbst herstellen.

8. Food Waste Apps nutzen

Rette überschüssiges Essen von Restaurants, Bäckereien und Supermärkten, bevor es weggeworfen wird. Die bekannteste ist Too Good To Go, es gibt aber auch Alternativen wie Eat Smarter oder Food Sharing.

9. Plastik-Fasten

Statt eines generellen Plastikverzichts, der oft schwierig ist, tausche gezielt eine Sache für einen Monat aus (beispielsweise unverpacktes Obst kaufen oder keine Plastikflaschen mehr nutzen).

10. Wurmkompost in der Wohnung

Ein Mini-Wurmkomposter für die Küche baut organische Abfälle geruchsfrei ab und produziert nährstoffreichen Dünger für Pflanzen.