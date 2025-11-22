"Driving Home for Christmas" läuft an diesen Tagen wohl in Dauerschleife in den Kopfhörern der Nation, während draußen am Bahnsteig die Kälte durch die Wintermäntel kriecht. Leichte Melancholie, leichter Stress, die übliche Mischung an den deutschen Bahnhöfen kurz vor Heiligabend. Und natürlich die bange Frage: Schaffe ich es pünktlich zum Gänsebraten?

Die Deutsche Bahn ist für viele so etwas wie der schwierige Verwandte, den man an Weihnachten trotzdem einlädt: Man weiß, dass es kompliziert wird, aber ohne ihn geht es eben auch nicht.

Die überraschende Nachricht: Ausgerechnet an Weihnachten läuft es oft besser als gedacht. Es sind weniger Pendler unterwegs, mehr Züge im Einsatz, und das Bahnnetz nicht am Limit. Aber diese Version der Bahn gibt's nur für die, die früh schon buchen.

Wann buchen? Jetzt – oder es wird teuer

Seit Mitte Oktober sind die Tickets für Weihnachten 2025 buchbar, der neue Fahrplan gilt ab Mitte Dezember. Wer jetzt bei der Buchung der Züge noch zögert, zahlt gern mal das Doppelte oder landet bei Verbindungen mit drei Umstiegen und Nervenzusammenbruch-Potenzial.

Die Bahn verspricht zwar Super Sparpreise ab 7 Euro für kurze Strecken, Fernverkehr ab 18 Euro – was verlockend klingt – aber diese Kontingente sind begrenzt und verschwinden schnell.

Ein Beispiel: Die Verbindung München–Hamburg am 23. Dezember zwischen 7 und 19 Uhr kostet aktuell (Stand: 19. November) knapp 67 Euro. Mit Bahncard 25 oder 50 in der zweiten Klasse etwa 50 Euro. Die Sparpreise sind bereits ausgebucht, die regulären Preise liegen jedoch noch im moderaten Bereich.

So findest du günstige Tickets: Die Bestpreissuche nutzen

Die Bestpreissuche in der Bahn-App – das grüne Häkchen oben rechts – zeigt, an welchen Tagen es noch günstig ist. Meistens sind das die Randzeiten: frühe Morgenzüge oder späte Abendverbindungen, wenn die guten Plätze schon weg sind.

Aber wer nicht zwingend am 23. Dezember um 17 Uhr fahren muss, bekommt auch günstigere Tickets - wobei "günstiger" auch nur fünf Euro weniger heißen kann.

Neuer Fahrplan 2025: Mehr Züge, schnellere Verbindungen

Man muss der Bahn zugutehalten: Sie hat dazugelernt. Auf 21 Strecken fahren ICE nun im Halbstundentakt – Hamburg–Hannover–Kassel etwa, oder Berlin–Halle–Erfurt. Das bedeutet mehr Auswahl, mehr Chancen, weniger Stress. Neue Sprinter-Verbindungen schaffen Stuttgart–Berlin in unter fünf Stunden, Hamburg–Frankfurt in dreieinhalb.

Dazu kommen rund 40 neue oder verlängerte internationale Verbindungen nach Belgien, Dänemark, Polen. Wer über die Feiertage ins europäische Ausland will, hat es jetzt also etwas leichter. Hoffentlich.

Pünktlichkeit an Weihnachten: Die überraschende Wahrheit

Und dann ist da diese Zahl, die man nicht ignorieren sollte: Im September 2025 kamen laut dem "Bayerischen Rundfunk" nur knapp 55 Prozent der Fernzüge mit weniger als sechs Minuten Verspätung an. Das ist, wie alle wissen, bescheiden. Aber – und hier wird es interessant – über Weihnachten und Silvester sieht es traditionell besser aus.

Weniger Berufsverkehr, weniger überlastete Strecken, mehr Kapazitäten im System. Laut "Tagesschau" lag die Pünktlichkeitsquote im vergangenen Jahr an den Weihnachtstagen bei über 80 Prozent.

An den Feiertagen läuft die Bahn also überraschend zuverlässiger als im Alltag. Eine Garantie ist das nicht, aber die Chancen auf einen pünktlichen, halbwegs leeren Zug stehen besser als im Oktober. Trotzdem gilt: Puffer einplanen schadet nie. Lieber eine halbe Stunde zu früh bei den Eltern als eine Stunde zu spät zur Bescherung.

Alternativen zur Bahn: Flixtrain und ÖBB

Wer trotzdem spontan buchen will, muss tief in die Tasche greifen. Dann lohnt sich der Blick auf Alternativen: Flixtrain fährt auf einigen Strecken deutlich günstiger, die österreichische ÖBB ist manchmal eine Option, wenn die Deutsche Bahn ausgebucht oder frech teuer ist. Die ÖBB-Tickets kann man über die DB-Plattform buchen, die Flixtrain-Tickets über die offizielle Webseite von Flixtrain.

Und ja, auch wenn die Bahn Besserung gelobt: Verspätungen wird es geben durch Baustellen, kurzfristige Veränderungen oder Schneechaos. Das gehört wohl dazu, wie Spekulatius im November.

Früh buchen, flexibel bleiben, Nerven behalten

Weihnachten mit der Bahn funktioniert – wenn man es richtig angeht. Früh buchen, nicht auf den letzten Drücker hoffen, Geduld mitbringen. Dann klappt es meist.

Und wenn nicht? Dann ist man wenigstens nicht allein – Verspätung ist vermutlich das gemeinschaftsstiftende Erlebnis in diesem Land.