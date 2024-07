Er lädt direkt zum Knuddeln ein: Teddy ist ein kleiner, süßer Hund mit treuem Blick und goldbraunem Fell. Die Rasse ist vermutlich "Basset-Fauve de Bretagne". "Vielleicht ist aber noch was anders drin", sagt Halterin Anngret Neuwirth lächelnd, "genau wissen wir das nicht". Denn ihre Tochter hat Teddy vor elf Jahren aus einem Tierheim in Frankreich mitgebracht. Inzwischen ist er 15,5 Jahre - und nachts unruhig, kratzt an Möbeln, weicht nicht aus, wenn Menschen auf ihn zugehen. Für das ungewöhnliche Verhalten hat Anngret Neuwirth nach einer langen medizinischen Odyssee eine Diagnose erhalten: Teddy leidet an Demenz.

Durch eine bessere medizinische Versorgung und Ernährung werden Haustiere immer älter, aber damit nehmen auch typische Krankheiten im Alter wie degenerative Erkrankungen des Nervensystems zu. "Jeder dritte Hund im Alter von zwölf Jahren und jeder zweite Hund im Alter von 15 Jahren ist von kognitiver Dysfunktion betroffen", sagt die Tierärztin Nina Meyerhoff. Sie arbeitet an der Klinik für Kleintiere an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Dort gibt es seit drei Jahren eine spezielle Sprechstunde für die Halterinnen und Halter von älteren Haustieren, bei denen der Verdacht auf Demenz besteht.

Schwer zu diagnostizieren

Dabei ist eine Demenz bei Hunden nicht leicht zu diagnostizieren. Hinter Verhaltensänderungen könnten auch erkrankte Organe wie Leber, Herz oder Harnwege stecken, sagt Meyerhoff: "Letztlich müssen verschiedene Faktoren wie körperliche Gesundheit, Verhalten, kognitive Fähigkeiten und Gedächtnisleistung berücksichtigt werden, um eine Diagnose zu erstellen."

Es wird zum Beispiel getestet, ob ein Hund das Futter im Raum noch finden kann. Im Gespräch mit den Haltern wird mit einem standardisierten Fragebogen der Verlauf der Erkrankung geklärt. Eine Magnetresonanztomografie (MRT) des Gehirns soll Tumore oder Entzündungen ausschließen und kann auf eine kognitive Dysfunktion hinweisen, wenn bestimmte Gehirnareale geschrumpft sind.

Bei Teddy wurden diese degenerativen Gehirnveränderungen per MRT vor zweieinhalb Jahren festgestellt: Anngret Neuwirth suchte verschiedene Tierärzte auf, Medikamente gegen Depression oder zur Beruhigung brachten keinen Fortschritt.

In der Tierärztlichen Hochschule Hannover ist dann ein Behandlungskonzept entwickelt worden. Dazu gehören Medikamente, Lasertherapie, angepasstes Futter, um die Gehirndurchblutung zu verbessern, und auch Physiotherapie wie das Stehen auf einem Wackelbrett. "Wie beim Menschen lässt sich Demenz bei Hunden nicht heilen, aber man kann die Symptome lindern und den Verlauf verlangsamen", erläutert Meyerhoff.