Eine Schule mit Herz und Werten

Die Jacob-Ellrod-Schule in Gefrees

In einer Zeit, in der Bildung oft nur mit Zahlen und Leistung verknüpft wird, setzt die Jacob-Ellrod -Schule in Gefrees in Bayern auf mehr: eine familiäre Atmosphäre, christliche Werte und eine funktionierende Schulgemeinschaft. Die christliche Privatschule, geleitet von Schulleiterin Petra Anstötz-Eller, vereint moderne Bildung mit einer tiefgehenden Wertevermittlung.