Weltweit sind Reichtum und Vermögen stark männlich dominiert, während Frauen häufiger Armut erleben. Strukturelle Ursachen wie Gender Pay Gap, ungleiche Erbschaften und Care-Arbeit verstärken diese Ungleichheit.

Reichtum und Armut sind nicht nur ökonomische Fragen, sondern eng mit Geschlecht, Machtstrukturen und gesellschaftlichen Rollenbildern verknüpft. Weltweit sind rund 90 % der Milliardäre Männer, während Frauen überdurchschnittlich oft von Armut betroffen sind. Die Ursachen reichen von ungleicher Bezahlung über ungleiche Erbschaften bis hin zur Last der unbezahlten Care-Arbeit. Ein Blick auf Deutschland und Indien zeigt, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein globales Muster struktureller Ungleichheit – mit tiefgreifenden Folgen für Wohlstand, Chancen und Zukunftsperspektiven.

Von Reichtum wird dabei nicht nur im Sinne hohen Einkommens gesprochen, sondern vor allem als Besitz von Vermögen – Immobilien, Unternehmensanteile oder Aktien.

Männer dominieren den Reichtum

Reichtum und Armut sind keine zufälligen Schicksale, sondern das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels aus Bildung, Arbeit, Herkunft, politischer Stabilität – und nicht zuletzt des Geschlechts. Männer dominieren aktuell weltweit die Spitze des Vermögens: Rund 90 % der Milliardäre sind Männer.

Auch in Deutschland zeigt sich dieses Muster deutlich: Etwa 71 % des Vermögens der Milliardäre liegt in Männerhand, unter den Top-1 % der Einkommensstarken sind nur 14 % Frauen.

In Indien fällt die Ungleichheit noch stärker ins Gewicht: Dort sind über 90 % der Milliardäre Männer, obwohl Frauen fast 50 % der Bevölkerung stellen. Besonders auffällig: Frauen sind in den Schlüsselbereichen der indischen Wirtschaft – Technologie, Finanzen, große Familienunternehmen – kaum vertreten.

Frauen bleiben häufiger arm

Frauen bleiben dagegen häufiger arm. In Deutschland verdienen sie im Schnitt 18 % weniger pro Stunde als Männer, ihre Renten liegen im Durchschnitt 46 % unter denen der Männer, und das Armutsrisiko Alleinerziehender – zu 90 % Frauen – beträgt rund 40 %. In Indien spitzt sich die Situation noch mehr zu: Der Gender Pay Gap liegt hier bei rund 28 % – einer der höchsten weltweit. Frauen leisten fast 10-mal so viel unbezahlte Care-Arbeit wie Männer, was ihre Chancen auf eigenes Einkommen massiv einschränkt. Besonders in ländlichen Regionen sind Frauen stark von Armut betroffen, obwohl sie entscheidend zur Versorgung der Familien beitragen.

Strukturelle Ursachen der Ungleichheit

Die Ursachen dieser Ungleichheit sind strukturell: Männer erben im Schnitt größere Vermögen und oft auch früher, sind überproportional in Führungspositionen vertreten und haben größere Anlagen in Aktien, Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen.

Frauen arbeiten statistisch häufiger in Teilzeit oder Minijobs, übernehmen die Hauptlast der unbezahlten Care-Arbeit – wie Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Hausarbeit – und sparen in der Regel "vorsichtiger". Diese Arbeit sichert die Gesellschaft, bringt aber kein direktes finanzielles Vermögen. In Deutschland schätzt man den Wert der unbezahlten Arbeit von Frauen auf über 1,1 Billionen Euro pro Jahr. Jedoch ist Deutschland, was den Erwerbsanteil von Frauen betrifft im weltweiten Vergleich noch Vorreiter – in Indien hindern beispielsweise soziale Normen viele Frauen daran, überhaupt am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Nur etwa 24 % der indischen Frauen sind erwerbstätig – einer der niedrigsten Werte weltweit. Die Rolle des Geschlechts zeigt sich daher auch in der Vermögensverteilung . In Deutschland sind Frauen in den oberen Einkommens- und Vermögensschichten deutlich unterrepräsentiert und besonders von Altersarmut betroffen. In Indien gibt es einerseits sehr erfolgreiche Unternehmerinnen in Metropolen wie Mumbai oder Bangalore, in der großen Mehrheit sind Frauen aber weiterhin auf niedrig bezahlte Arbeit, familiäre Abhängigkeiten oder Subsistenzwirtschaft beschränkt.

Zukunftsperspektiven

In Deutschland ist der Gender Pay Gap seit 2006 von rund 23 % auf 18 % gesunken, bleibt aber im internationalen Vergleich weiterhin hoch. Politische Maßnahmen wie die Frauenquote in Aufsichtsräten (seit 2015) oder das Entgelttransparenzgesetz zeigen zwar erste Wirkungen, doch der Zugang zu den höchsten Einkommens- und Vermögensklassen ist nach wie vor stark männlich geprägt.

In Indien sind die Hürden deutlich höher: Der Gender Pay Gap stagniert bei fast 30 %, und Frauen sind trotz wachsender Bildungschancen nur selten in Führungspositionen vertreten. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass immer mehr Frauen eigene Unternehmen gründen oder durch Mikrofinanzierungen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen – vor allem in den städtischen Regionen, wo sich langsam ein kultureller Wandel abzeichnet.

Weltweit lässt sich ein langsamer, aber kontinuierlicher Wandel beobachten: Immer mehr Frauen treten als Unternehmerinnen, Investorinnen oder politische Entscheidungsträgerinnen hervor. Dennoch zeigt die Analyse des Weltwirtschaftsforums, dass es bei der derzeitigen Geschwindigkeit noch über 130 Jahre dauern könnte, bis eine echte ökonomische Gleichstellung zwischen Männern und Frauen erreicht ist.