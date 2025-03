Insbesondere in katholisch geprägten Regionen, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, wird die Begrüßung "Grüß Gott" gerne und häufig verwendet. Auch in Österreich und Südtirol ist sie zu hören. Doch was bedeutet sie genau?

Grußformel "Grüß Gott"

Dahinter steckt nicht, wie vielleicht zuerst vermutet würde, die Bitte, dass die angesprochene Person Gott einen Gruß ausrichten soll, sondern ein Segenswunsch. Denn ursprünglich ist damit "Grüß(e) dich Gott" gemeint, ganz im Sinne von "Segne dich Gott", oder eben "Gott segne dich".

Zurückzuführen ist die Grußformel auf das mittelhochdeutsche Wort "grüezen", das neben grüßen auch zuwenden oder eben segnen bedeutet.

Bekannt sind vielleicht auch die Dialektvarianten "griaß di (God)", "griaß eich" oder "griaß enk (God)".