Ostern ist kein Datum wie Weihnachten, das Jahr für Jahr auf den 25. Dezember fällt. Es wandert. Mal Ende März, mal Mitte April.

2025 landet der Ostersonntag am 20. April, damit ist Ostersamstag am 19. April, Ostermontag am 21. April und Karfreitag am 19. April. Der Grund liegt im Mondkalender.

Erster Sonntag nach Frühlingsbeginn

Die Regel ist alt und kompliziert: Ostern fällt auf den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Der Frühlingsbeginn ist festgelegt auf den 20. März, der nächste Vollmond folgt am 14. April. Der darauf folgende Sonntag? Der 20. April – und damit Ostersonntag.

Und damit stehen auch die anderen beweglichen Feiertage fest: Aschermittwoch fällt auf den 5. März, Karfreitag auf den 18. April, Pfingsten auf den 8. Juni. Einmal festgelegt, zieht sich das Raster durch den gesamten kirchlichen Kalender.

Ostern, Fest der Auferstehung

Klingt nach reiner Mathematik? Vielleicht. Aber Ostern ist mehr als ein berechnetes Datum. Es ist das wichtigste Fest des Christentums – die Feier der Auferstehung. Und zugleich für viele der inoffizielle Startschuss in den Frühling.

Apropos Frühling: Die Osterferien sind in Bayern dieses Jahr vom 14. bis zum 25. April 2025.