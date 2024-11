"Die Welt steht an einem Wendepunkt, und die religiösen Führer tragen eine besondere Verantwortung", schreibt der Vorsitzende des Münchner Forums für Islam in einem am Freitag veröffentlichten Brief.

Gerichtet ist er an den bayerischen evangelischen Landesbischof Christian Kopp, den Münchner Erzbischof Reinhard Marx, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und den Vorsitzenden der Europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt.

Imam sucht Schulterschluss it religiösen Vertreter*innen

"Ich möchte anregen, dass wir uns zusammenschalten und eine gemeinsame Erklärung abgeben", schreibt Idriz. Dabei regte er an, folgende Punkte zu fordern: die unverzügliche Freilassung aller Geiseln, den sofortigen Stopp aller kriegerischen Handlungen, die sofortige Bereitstellung von humanitärer Hilfe, die Realisierung einer Zweistaatenlösung sowie den entschlossenen Einsatz gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit in Deutschland.

Konflikt im Nahen Osten

Dass es Idriz um den Nahost-Konflikt geht, der nach dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 eskaliert ist, schreibt er erst am Ende seines zweiseitigen Briefes. Die Wörter "Israel", "Palästina", "Hamas" oder "Terror" spart Idriz - wie in bereits vorangegangenen Reden - komplett aus.

"In einer Zeit, in der Spaltung und Vorurteile zunehmen, ist es entscheidend, dass wir als religiöse Gemeinschaften in Deutschland eine vereinte Stimme gegen Hass und Gewalt und für ein friedliches Miteinander erheben", schreibt Idriz weiter. "Wir können nicht alle Probleme lösen, aber wir können als vereinte religiöse Führungspersönlichkeiten Zeichen setzen und jene Stimmen stärken, die Frieden und Gerechtigkeit fordern." Die Gläubigen "aller unserer" Religionen erwarteten das "von uns".

Auch in München, Bayern und Deutschland stünden "aufgrund der Vorgänge in der Welt" der soziale Friede und das Miteinander "ganz akut auf der Kippe". In seiner Kanzelrede in der evangelischen Erlöserkirche München-Schwabing am vergangenen Wochenende hatte Idriz seinen Brief bereits angekündigt.