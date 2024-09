Laut einer am Donnerstag (Ortszeit) vorgelegten Erhebung des in Nashville ansässigen evangelikalen Forschungsinstituts "Lifeway Research" wollen 77 Prozent der weißen Evangelikalen bei der Wahl am 5. November für den Republikaner Trump stimmen. Hingegen wollten 76 Prozent der schwarzen Evangelikalen die Demokratin Kamala Harris wählen.

US-Umfrage unter Evangelikalen

Der Umfrage zufolge sind 60 Prozent der regelmäßigen weißen Kirchgänger, die mindestens einmal pro Monat in die Kirche gehen, für Trump. 71 Prozent der schwarzen Kirchgänger wollen demnach für Harris stimmen.

Ihre Unterstützerinnen und Unterstützer legten besonders Gewicht auf den persönlichen Charakter der Demokratin und ihre Haltung zur Abtreibung. Trump-Wählerinnen und Wählern sei besonders die Haltung des Kandidaten zu Wirtschaftsfragen und zur Einwanderung wichtig, hieß es.

Evangelikale Wähler

Das evangelikale Forschungsinstitut hat für die Erhebung nach eigenen Angaben 1.200 wahrscheinliche Wählerinnen und Wähler befragt. Das seien Bürgerinnen und Bürger, die für die Wahl registriert sind und nach eigenem Bekunden ihre Stimme abgeben wollen.

2020 haben laut Nachwahlbefragung rund 80 Prozent der weißen evangelikalen Wähler für Trump gestimmt.