In Georgien gelten aktuell 215 Menschen als politische Gefangene, da Regierung und Justiz Oppositionelle, Aktivisten und kritische Medien unter Druck setzen.

Die zunehmende politische Polarisierung schwächt zudem demokratische Institutionen, fördert Misstrauen und treibt viele junge Menschen zur Auswanderung.

Fragen nach Reichtum und Armut lassen sich nicht allein mit ökonomischen Kennzahlen beantworten. Zwar prägen Einkommen, Vermögensverteilung und Ressourcen die Lebensrealität, doch entscheidend sind auch die politischen Rahmenbedingungen: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Bildung und Teilhabe können Gesellschaften "reich" machen, während Korruption, Polarisierung und Machtmissbrauch sie verarmen lassen – selbst inmitten vorhandener Ressourcen. Am Beispiel Georgiens zeigt sich, wie eng Wohlstand und Freiheit mit politischer Stabilität verknüpft sind. Das Land steht zwischen demokratischem Anspruch und autoritären Tendenzen, zwischen europäischer Perspektive und russischem Einfluss. Politische Gefangenschaft, eingeschränkte Medienfreiheit und gesellschaftliche Spaltung verdeutlichen, wie Politik nicht nur materielle Chancen, sondern auch Zukunftsperspektiven formt.

Von politischer Gefangenschaft wird gesprochen, wenn Menschen aufgrund ihrer Meinungsäußerung, ihrer politischen Aktivität oder kritischen Haltung gegenüber Regierung und Staat inhaftiert werden – nicht aufgrund von nachweisbaren Straftaten. Gleichzeitig werden die 3,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger des Landes durch eine wachsende politische Polarisierung geprägt, die das Vertrauen in die Politik erschüttert und die demokratische Entwicklung nicht nur hemmt, sondern eher Rückschritte erkennbar macht. Die Zahl von 215 politischen Gefangenen entsteht durch den massiven Druck, den Regierung und Justiz auf Opposition, Aktivisten und kritische Medien ausüben. Menschenrechtsorganisationen berichten von willkürlichen Verfahren, manipulierten Beweisen und systematischer Kriminalisierung Andersdenkender. Hinzu kommen zahlreiche Fälle von Selbstzensur, die aus Angst vor Repression entstehen. Zum repressiven Klima zählt auch die wachsende Einschränkung von NGOs und Journalisten, die nur unter erschwerten Bedingungen arbeiten können.

Der politische Faktor

Reichtum und Armut sind nicht allein Fragen des Geldes. Zwar verfügen die reichsten 10 % der Weltbevölkerung über mehr als drei Viertel des globalen Vermögens (Oxfam 2024), während fast 700 Millionen Menschen in extremer Armut leben (Weltbank 2023). Doch ob eine Gesellschaft insgesamt reich oder arm wird, hängt entscheidend von Politik ab. Politische Institutionen, Machtstrukturen und Entscheidungen prägen langfristig weit stärker als einzelne Wirtschaftskennzahlen, ob Bürger in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand leben können – oder ob Chancen und Zukunftsperspektiven verwehrt bleiben.

Demokratie als Reichtumsgarant

Politik kann Gesellschaften "reich" machen, wenn sie auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Teilhabe setzt. Studien der Economist Intelligence Unit zeigen: Von den 24 "vollständigen Demokratien" der Welt zählen viele zugleich zu den wohlhabendsten Staaten. Skandinavien etwa liegt nicht nur im Demokratieindex 2023 ganz oben, sondern auch im Human Development Index (HDI). Politische Freiheit, stabile Institutionen und transparente Entscheidungen wirken hier wie ein "Multiplikator" des Wohlstands: Sie schaffen Vertrauen, fördern Investitionen und sichern sozialen Frieden.

Umgekehrt kann Politik Gesellschaften arm machen, selbst wenn ökonomische Ressourcen vorhanden sind. Korruption, Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch verhindern, dass Wohlstand gerecht verteilt wird. Der Korruptionsindex 2023 von Transparency International zeigt: Staaten mit schwachen Demokratien wie Russland, Venezuela oder Myanmar liegen auf den hinteren Plätzen – und weisen gleichzeitig hohe Armutsraten auf. Wo Politik nicht dem Gemeinwohl, sondern Machtinteressen dient, entsteht strukturelle Armut.

Politische Polarisierung als Armutsfalle

Armut entsteht auch dort, wo Politik die Gesellschaft spaltet. Polarisierung, gezielte Desinformation und Einschränkung der Medienfreiheit zerstören Vertrauen. In den USA etwa geben laut dem Pew Research Center über 70 % der Bürger an, dass sie dem politischen System "wenig oder gar kein Vertrauen" entgegenbringen. Obwohl das Land über eines der höchsten BIP weltweit verfügt, macht die politische Blockade in zentralen Fragen wie Gesundheitsversorgung, Klimaschutz oder Bildung die Gesellschaft ärmer, als sie sein müsste.

Ähnliches zeigt sich in jüngeren Demokratien. In vielen post-sowjetischen Staaten sind zwar freie Wahlen eingeführt worden, doch politische Gefangene, eingeschränkte Pressefreiheit und Abhängigkeiten von Oligarchen verhindern eine echte Teilhabe. Die Folge ist ein Gefühl politischer Ohnmacht, das viele junge Menschen zur Auswanderung bewegt. Damit verliert ein Land nicht nur Bürger, sondern auch Zukunftspotenzial – eine Form politisch erzeugter Armut.

Bildung und Freiheit als politische Aufgabe

Politik entscheidet über Chancen. Investitionen in Bildung sind eine der nachhaltigsten Formen, Gesellschaften reich zu machen. Länder mit hoher Bildungsquote erzielen langfristig höhere Einkommen, stabilere Demokratien und mehr soziale Mobilität. Umgekehrt führt Vernachlässigung von Bildung zu einer "Armut an Zukunft". Dasselbe gilt für Freiheitsrechte: Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und unabhängige Medien sind keine "Luxusgüter", sondern politisch erzeugte Grundlagen gesellschaftlichen Reichtums.

Geopolitik und Abhängigkeiten

Schließlich spielt Politik auch auf internationaler Ebene eine zentrale Rolle. Staaten, die in Abhängigkeiten von Großmächten geraten, verlieren Handlungsspielräume – und damit Wohlstand. Energieabhängigkeit, militärische Fremdbestimmung oder geopolitische Erpressbarkeit wirken wie unsichtbare Formen von Armut. Ein Blick nach Osteuropa zeigt: Länder, die sich in Richtung EU orientieren konnten, wie Estland oder Polen, verzeichnen seit Jahren stark steigende Einkommen. Staaten dagegen, die autoritär regiert und stärker von Russland abhängig sind, hinken ökonomisch wie politisch zurück.

Georgien im Spannungsfeld von Demokratie, Autoritarismus und geopolitischem Druck

Georgien, ein Land mit rund 3,7 Millionen Einwohnern an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, gilt seit der "Rosenrevolution" von 2003 als eines der dynamischsten Länder des postsowjetischen Raums. Damals brachten breite Proteste eine Reformregierung an die Macht, die das Land näher an die Europäische Union und die NATO führen wollte. Zwei Jahrzehnte später ist von dieser Aufbruchsstimmung nur noch wenig zu spüren. Stattdessen prägen politische Polarisierung, institutionelle Schwäche und autoritäre Tendenzen das Bild – begleitet von einem wachsenden Einfluss Russlands und einer zunehmenden Entfremdung von der EU.

Demokratische Strukturen unter Druck

Georgien ist formal eine parlamentarische Demokratie. Die politische Landschaft wird jedoch seit Jahren von einer dominierenden Kraft geprägt: der Regierungspartei "Georgian Dream" (Georgischer Traum), die 2012 durch den Milliardär Bidzina Iwanischwili ins Leben gerufen wurde. Kritiker werfen ihr vor, demokratische Institutionen auszuhöhlen, die Justiz zu politisieren und oppositionelle Stimmen systematisch zu schwächen.

Im Parlament herrscht ein Klima starker Konfrontation: Während die Opposition der Regierung Autoritarismus und Korruption vorwirft, präsentiert sich deren Vertreter als Garant von Stabilität und Ordnung. Viele Reformprojekte – etwa im Bereich Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit oder Wahlrecht – kommen kaum voran.

Gesellschaftliche Polarisierung

Die politische Krise in Georgien spiegelt sich auch im Alltag wider: Das Vertrauen der Bürger in Parteien und Institutionen ist gering. Laut aktuellen Umfragen sehen sich viele Georgier zwar kulturell und politisch als Teil Europas (86 % wollen den Beitritt), haben aber den Glauben daran verloren, dass ihre Regierung ernsthaft den Weg in die EU verfolgt. Diese Enttäuschung treibt junge Menschen in wachsender Zahl zur Auswanderung.

Zudem hat die Polarisierung auch eine soziale Dimension: Kritische Medien und NGOs geraten immer stärker unter Druck. Während staatlich nahe Medien die Regierungslinie stützen, kämpfen unabhängige Journalisten mit finanziellen Schwierigkeiten, juristischen Verfahren oder gezielten Desinformationskampagnen.