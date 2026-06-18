Was ist "christlicher Nationalismus" – und wie unterscheidet er sich eigentlich von "­evangelikal"?

Der klassische Evangelikalismus ist eine religiöse Frömmigkeitsform: persönliche Bekehrung, Bibeltreue, Mission. Christlicher Nationalismus ist eine politische Ideologie. Sie behauptet, Amerika sei als christliche Nation gegründet worden, und der Staat müsse diese Identität durchsetzen – notfalls gegen demokratische Verfahren. Religion wird dabei zum Machtinstrument. Nicht alle Evangelikalen sind christliche Nationalisten, aber deren Ideologen sind sehr erfolgreich darin, evangelikale Strukturen und Sprache zu nutzen, während zentrale Inhalte wie Nächstenliebe ausgeblendet werden.

In Ihrem Buch spielt "Project 2025" eine zentrale Rolle. Was ist das?

Ein über 900 Seiten langes Strategiepapier aus dem Umfeld der Heritage Foundation. Es war im Wahlkampf 2024 Blaupause dafür, wie man die USA in einen autoritären, christlich-nationalistischen Staat umbaut: Gleichschaltung der Bundesverwaltung, Besetzung von Schlüsselstellen, Schwächung unabhängiger Behörden, politischer Zugriff auf Justiz und Medien. Trump selbst liest keine 900 Seiten. Das ist Teil seines Deals mit der MAGA-Bewegung: Er darf erratisch und narzisstisch bleiben – dafür darf sich in seinem Umfeld ein Machtzirkel halten, der klare Pläne hat. Etwa Leute wie Russell Vought oder Stephen Miller, die genau wissen, was sie tun. Vought steuert, wohin die Milliarden der Regierung fließen – vorbei an gewachsenen Checks and Balances. Miller ist der Architekt der migrationspolitischen Härte. Unter ihrer Regie werden Behörden zu Waffen im Kulturkampf.

Sie schildern das brutale Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE mit zwei Toten in Minneapolis als Wendepunkt. Was haben Sie dort gesehen?

Eine Art "Neighborism", eine Theologie der Nachbarschaft. Menschen sagen: Was ich hier mit eigenen Augen sehe, darf nicht sein. Diese konkrete Solidarität von Nachbarn, Kirchengemeinden und Zivilgesellschaft ist eine starke Gegenkraft gegen politische Radikalisierung und zeigt, wie widerstandsfähig demokratische Gesellschaften sein können.

Warum sollte uns das in Deutschland kümmern?

Weil es transatlantische Netzwerke gibt, die bewusst nach Europa wirken und hier politischen Einfluss nehmen. Und weil auch bei uns Parteien gezielt an kirchliche Milieus anknüpfen. Entscheidend ist deshalb, dass Kirchen ihre eigene Botschaft klar leben: Menschenwürde, Nächstenliebe und Verantwortung für den anderen.

Was bedeutet der Angriff auf den Iran für die MAGA-Bewegung?

Darin liegt enorme Sprengkraft. Innerhalb der Bewegung stehen auf der einen Seite 10 bis 15 Millionen christliche Zionisten mit ihrer apokalyptischen Sehnsucht nach der Rückkehr des Messias im "Heiligen Land". Auf der anderen Seite die weißen Isolationisten, denen es nur um "America First" geht. Entlang dieser Bruchlinie tobt ein heftiger Streit.

Sie entwerfen ein Worst-Case- und ein Best-Case-Szenario. Was wäre das Schlimmste?

Dass demokratische Verfahren so ausgehöhlt werden, dass freie Wahlen manipuliert werden oder nicht mehr stattfinden und ein autoritäres System entsteht.

Und was spricht für den besseren Weg?

Dass viele Menschen ihre Illusionen über Trump verloren haben und seine Bindekraft bereits deutlich schwindet. Gegenkräfte wachsen: Zivilgesellschaft, Kirchen und demokratische Institutionen. Ich nenne das "illusionslose Hoffnung". Wir dürfen weder die Gefahren kleinreden noch die Hoffnungsräume übersehen. Nur wenn wir beides ernst nehmen, entsteht die Kraft, die Demokratie zu verteidigen.