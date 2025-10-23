Supermond am 5. November sorgt für extreme Gezeiten

Am 5. November um 14:19 Uhr erreicht der Vollmond im Sternbild Widder seinen Höhepunkt. Gleichzeitig kommt er der Erde mit nur 356.833 Kilometern besonders nahe – ein sogenannter Supermond 2025.

Dieses Zusammentreffen von Vollmond und Erdnähe lässt den Mond besonders groß und hell erscheinen. Zugleich reagieren die Gezeiten mit Springfluten, da die Anziehungskraft des Mondes auf die Erde besonders stark ist.

Der nächste Neumond tritt am 20. November um 7:47 Uhr auf, dann ist der Mond mit 406.691 Kilometern am weitesten von der Erde entfernt.

Leoniden-Sternschnuppen vom 13. bis 30. November

Die Leoniden treten vom 13. bis 30. November auf, ihr Maximum wird am 17. November in den frühen Morgenstunden erwartet. Pro Stunde lassen sich 10 bis 15 Meteore beobachten.

Die Leoniden stammen vom Kometen 55P/Tempel-Tuttle. Mit einer Geschwindigkeit von 70 km/s erzeugen sie eindrucksvolle Leuchtspuren am Nachthimmel. Alle 33 Jahre kann die Aktivität mehrere hundert Meteore pro Stunde erreichen – ein besonders spektakuläres Ereignis Astronomie-Fans.

Tipp: Die beste Beobachtungszeit ist die zweite Nachthälfte, fernab von städtischen Lichtquellen.

Sternenviereck Pegasus und Andromeda-Galaxie

Hoch im Süden ist das Herbstviereck Pegasus sichtbar. Nordöstlich erstreckt sich die Sternenkette der Andromeda, flankiert von Perseus und südlich vom Widder.

Unter optimalen Sichtbedingungen lässt sich die Andromeda-Galaxie als schwach leuchtendes Lichtfleckchen erkennen. Mit rund 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung ist sie unser nächstes Milchstraßensystem und die nächste große Galaxie außerhalb der Milchstraße.

Tipps für Beobachter

Supermond & Springfluten: Am 5. November sind die besten Fotos und Mondbeobachtungen möglich.

Leoniden: Zweite Nachthälfte ab 3–4 Uhr für optimale Sicht.

Andromeda: Fernab von städtischen Lichtern beobachten, bei klarer Sicht als länglicher Lichtpunkt erkennbar.

Der Novemberhimmel 2025 bietet für Sternenfreunde ein abwechslungsreiches Programm: Supermond, Leoniden-Sternschnuppen und Andromeda. Wer klare Nächte erwischt, kann spektakuläre Eindrücke sammeln.