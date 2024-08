Der Regenbogen ist vielmehr zum Mahnzeichen für uns alle geworden, dass wir durch den neuen Bund in der Pflicht sind, alles in unserer Macht stehende zu tun, um gut mit Umwelt, Tieren und Pflanzen umzugehen. Gott hat sein Versprechen gegeben, die Erde nicht durch Sintfluten zu zerstören. Aber der Mensch als Vertragspartner ist ebenfalls in der Pflicht. "Wir alle sind Noah" ist ein eindringlicher Appell, unsere Verantwortung für die Schöpfung endlich ernst zu nehmen.