Bist du eigentlich gerne in die Schule gegangen? Das werde ich immer wieder mal in meinem Bekanntenkreis gefragt.

Meine Antwort lautet dann: Ja, eigentlich schon – besonders in die Grundschule. Meine Grundschule war die Montessori-Schule Lüneburg.

Heute weiß ich, dass sowohl die Montessori-Pädagogik als auch die Begründerin Maria Montessori selbst nicht unumstritten sind. Die Pädagogikprofessorin Sabine Seichter äußert in ihrem Anfang 2024 erschienenen Buch "Der lange Schatten Maria Montessoris" deutliche Kritik, während der Bildungsforscher Heiner Barz in einem Beitrag auf News4Teachers dafür plädiert, Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten, ohne das gesamte Konzept zu diffamieren. Doch um diesen Streit soll es in diesem Artikel nicht gehen – sondern um meine persönlichen Erfahrungen mit der Montessori-Pädagogik.

Zunächst einmal habe ich an der Montessori-Schule in Lüneburg, an der ich von 2010 bis 2014 Schülerin war, einen respektvollen und liebevollen Umgang miteinander erlebt. Diese Werte sind mir bis heute im Umgang mit meinen Mitmenschen wichtig. Schon bei der Einschulung habe ich mich willkommen gefühlt, als ältere Kinder für uns gesungen haben und unsere Klasse von der Lehrerin eine Sonnenblume geschenkt bekam.

Freundschaften sind entstanden, die bis heute halten. Und auch mit den Lehrern fühle ich mich zum Teil bis heute verbunden: Es ist für mich zu einer jährlichen Tradition geworden, meine Grundschule und meine ehemaligen Klassenlehrerinnen zu besuchen. Das ist für mich jedes Jahr ein bisschen wie nach Hause kommen.

Natürlich hatte ich als Grundschülerin keine Ahnung, was Montessori eigentlich bedeutet oder welches Konzept dahinter steckt. In der Praxis bedeutete es für mich, dass ich mir viele Dinge (Lesen, Schreiben, Rechnen) durch Ausprobieren, Entdecken und Wiederholen selbst beibrachte. Ganz nach dem Motto von Maria Montessori:

"Hilf mir, es selbst zu tun. Hilf mir, es selbst zu denken. Hilf mir, ich selbst zu sein.

Vielfältiger Schulalltag

Ein typischer Schultag an der Montessori-Grundschule begann um 8 Uhr morgens mit der Freiarbeit. In der Freiarbeit konnten wir frei entscheiden, was wir lernen wollten. Natürlich gab es auch gewisse Vorgaben, die von den Lehrern erklärt wurden. Ich persönlich habe in der Freiarbeit viel mit den verschiedenen Montessori-Materialien gearbeitet, zum Beispiel mit den sogenannten Wortartenkästen. In jedem Wortartenkasten gibt es Symbole, die jeweils einer Wortart entsprechen. Diese werden dann auf den entsprechenden Satzteil gelegt. So habe ich die verschiedenen Wortarten spielerisch und anschaulich gelernt.

Es gab auch andere Lernmethoden, die in staatlichen Schulen wahrscheinlich nicht verwendet werden. Das Alphabet habe ich zum Beispiel in Gedichtform gelernt: Zu jedem Buchstaben musste ich ein kurzes Gedicht auswendig lernen und auch verschiedene Dinge zu dem jeweiligen Buchstaben malen – das sollte bei mir verschiedene Lernkanäle aktivieren, wie ich heute weiß.