Wer "jemandem die Leviten liest", tadelt, schimpft oder ermahnt. Die Wendung steht für eine deutliche Zurechtweisung – im übertragenen Sinne eine Strafpredigt.

Meist ist sie an Menschen gerichtet, die sich etwas zuschulden kommen ließen, in der Hoffnung, dass sie ihr Verhalten künftig bessern.

Doch wie und warum ist die Redewendung entstanden?

Biblischer Ursprung

Der Ausdruck geht zurück auf das dritte Buch Mose, auch "Levitikus" genannt.

Es enthält vor allem Vorschriften für Opferhandlungen sowie moralische und soziale Gebote. Die Leviten, einer der zwölf Stämme Israels, waren für den Tempeldienst und die Einhaltung der Regeln verantwortlich – daher der Name des Buches.

Vom Kloster in den Sprachgebrauch

Die ab dem 15. Jahrhundert bezeugte Wendung stammt aus dem Mönchswesen. Bereits im 8. Jahrhundert gehörten bestimmte Andachts- und Bußübungen fest zum Ordensleben der Benediktiner. Dabei wurde meist ein Text aus der Bibel verlesen – sehr häufig aus dem dritten Buch Mose, weil es vorwiegend Verhaltensmaßregeln für Priester enthält.

Auf diese Lesungen folgten nicht selten Mahn- und Strafpredigten zur Besserung der verwilderten Geistlichkeit. Dieser disziplinarische Akt wurde auch "Levitenmesse" genannt. Das Lesen des "Levitikus" und die anschließende "Levitenmesse" konnten sich so in der sprachlichen Überlieferung leicht als Umschreibung für Tadel, Ermahnung und Rüge verfestigen.

Der Überlieferung zufolge war der Urheber dieser Praxis Bischof Chrodegang von Metz im 8. Jahrhundert. Er nutzte das Buch Levitikus gezielt als Erziehungsmaßnahme, wenn Mönche aus seiner Sicht über die Stränge geschlagen hatten. Weil der Levitikus als eher trockene Lektüre galt, empfanden die Mönche das Vorlesen zusätzlich als Strafe.

So wurden lange Bibellesungen zu einem Mittel der Disziplinierung – und prägten sich über die Jahrhunderte sprichwörtlich ein.

Heutige Verwendung

Heute hat die Redewendung ihren kirchlichen Bezug weitgehend verloren. Sie wird im Alltag verwendet, wenn jemand klar und deutlich die Meinung gesagt bekommt – sei es im beruflichen Umfeld, im Sport oder zu Hause.

Verwandte Ausdrücke sind etwa "jemandem die Meinung geigen", "Klartext sprechen" oder "jemanden zurechtweisen".