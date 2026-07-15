Frankreich gilt als eines der säkularsten Länder Europas. Der Staat hält Religion bewusst aus seinen Institutionen heraus. Gleichzeitig prägen Debatten über den Islam, das katholische Erbe und die nationale Identität regelmäßig die Politik.

Dieses scheinbare Paradoxon ist die eigentliche Geschichte: Religion verliert gesellschaftlich an Bindekraft – und gewinnt gleichzeitig als politisches Konfliktthema an Bedeutung.

Laizität ist mehr als die Trennung von Kirche und Staat

Der französische Begriff Laïcité wird im Deutschen oft mit "Laizismus" oder der Trennung von Staat und Religion übersetzt. Tatsächlich beschreibt er jedoch ein umfassendes Staatsverständnis. Seit 1905 sind Staat und Religionsgemeinschaften per Gesetz grundsätzlich getrennt. Der Staat soll religiös neutral sein und keine Glaubensgemeinschaft bevorzugen.

Dieses Prinzip entstand nicht im luftleeren Raum. Die Konflikte zwischen katholischer Kirche und Republik reichen bis zur Französischen Revolution zurück. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich daraus schrittweise das Ideal einer religiös neutralen Öffentlichkeit. Bis heute gehört die Laizität zum republikanischen Selbstverständnis Frankreichs.

Doch genau an diesem Punkt beginnen die Kontroversen. Während Befürworter:innen die Laizität als Garant der Religionsfreiheit verstehen, kritisieren andere, dass sie zunehmend als Instrument genutzt wird, um die Religionsausübung insbesondere von Muslim:innen stärker zu regulieren. Dies betrifft insbesondere Debatten über religiöse Kleidung bei muslimischen Frauen.

Katholisches Erbe, säkulare Gesellschaft

Frankreich war historisch über Jahrhunderte hinweg katholisch geprägt. Davon zeugen bis heute Kirchen, Feiertage und zahlreiche kulturelle Traditionen.

Im Alltag zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Seit Jahrzehnten nimmt die religiöse Bindung der Bevölkerung deutlich ab. Immer mehr Menschen bezeichnen sich als konfessionslos oder praktizieren ihren Glauben kaum noch. Die katholische Kirche ist zwar nach wie vor die größte Religionsgemeinschaft, verliert aber kontinuierlich Mitglieder und gesellschaftlichen Einfluss. Diese Entwicklung entspricht einem langfristigen Trend der Säkularisierung, der in Frankreich besonders ausgeprägt ist.

Damit verschwindet Religion allerdings nicht aus der Öffentlichkeit. Stattdessen verschiebt sich ihre Rolle: weg von einer selbstverständlichen gesellschaftlichen Mehrheit, hin zu einer Frage politischer Identität und gesellschaftlicher Aushandlung.

Migration verändert die religiöse Landschaft

Durch die Einwanderung seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Frankreich religiös vielfältiger geworden. Der Islam gehört heute zu den größten Religionsgemeinschaften des Landes.

Laut einer Erhebung des französischen Statistikamts INSEE aus dem Jahr 2020 bezeichneten sich 53 Prozent der 18- bis 49-Jährigen als konfessionslos. Rund ein Drittel (34 Prozent) gehörte dem Christentum an, darunter etwa 25 Prozent der katholischen Kirche und 9 Prozent anderen christlichen Konfessionen wie Protestant:innen, Orthodoxen oder Freikirchen. Elf Prozent bekannten sich zum Islam. Andere Religionen wie das Judentum oder der Buddhismus spielten mit jeweils rund 0,5 Prozent eine deutlich kleinere Rolle.

Kritiker:innen warnen, dass Diskussionen über Sicherheit, Integration und nationale Identität zunehmend mit Religion vermischt werden. Beiträge aus der Forschung und von Menschenrechtsorganisationen weisen zudem darauf hin, dass sich in Frankreich antimuslimischer Rassismus und Islamfeindlichkeit verstärkt zeigen.

Protestanten bleiben eine kleine, aber sichtbare Minderheit

Aus evangelischer Sicht ist bemerkenswert, dass der französische Protestantismus trotz seiner vergleichsweise geringen Größe eine bemerkenswerte Geschichte aufweist. Nach Jahrhunderten der Verfolgung – insbesondere nach der Aufhebung des Edikts von Nantes im Jahr 1685 – konnten protestantische Kirchen erst mit der Einführung der Religionsfreiheit dauerhaft Fuß fassen.

Heute stellen sie nur einen kleinen Teil der Bevölkerung dar, engagieren sich jedoch in ökumenischen Initiativen sowie in gesellschaftlichen Debatten. Gerade weil sie nie eine Mehrheitskirche waren, haben viele protestantische Gemeinden früh gelernt, ihren Platz in einer religiös pluralen Gesellschaft zu finden.

Religion bleibt ein Prüfstein der Republik

Frankreich zeigt, dass Säkularisierung nicht bedeutet, dass Religion einfach verschwindet. Zwar nehmen Gottesdienstbesuche ab und konfessionelle Bindungen schwinden, doch religiöse Fragen verschwinden nicht aus der politischen Arena.

Im Gegenteil: Je säkularer die Gesellschaft wird, desto heftiger werden oft die Auseinandersetzungen darüber, welche Rolle Religion im öffentlichen Raum noch spielen soll.

Die französische Laizität bleibt deshalb ein Balanceakt. Sie soll Freiheit sichern und Neutralität garantieren. Gleichzeitig steht sie immer wieder vor der Frage, ob sie allen Religionen tatsächlich mit derselben Distanz begegnet.