5. Tag: Tourenabbruch und Fahrt nach Vent

Der Nebel hängt schwer über den Gipfeln. Es nieselt, man sieht kaum etwas. Nach der geistlichen Stärkung in der Kapelle neben der Hütte laufen wir auf 3.000 Meter hoch und sehen plötzlich eine Bergziege, als der Himmel kurze Zeit aufreißt. Wie bestellt für uns steht sie da. Doch die Sicht verschlechtert sich schnell wieder. Der wohl anstrengendste Abschnitt auf der Tour liegt vor uns, ausgesetzte Gratstellen. Für manche ist der Nebel wahrscheinlich ein Segen. Als Gruppe meistern wir die nächsten Minuten durch Zusammenhalt und gegenseitige Rücksichtnahme, niemand läuft alleine, alle sind füreinander da.

Nachzweieinhalb Stunden kommen wir am Skizirkus Sölden an und beobachten wie große, schwere Geräte trotz des schlechten Wetters über die größzügig ausgebauten und asphaltierten Straßen donnern. Sie transportieren abgebaggerten Schnee vom Gletscher in den Zielbereich der in wenigen Wochen startenden Weltcup-Strecke. Wut und Unverständnis angesichts des sichtbaren Klimawandels machen sich bei uns breit und bestimmen die Gespräche noch ein paar Minuten. In der Bergstation wärmen wir uns auf. Aufgrund der schlechter werdenden Sicht und der Steinschlaggefahr entscheidet Daniel, die Tour für heute abzubrechen. Der Höhenweg über den Gletscher sei nicht begehbar, hören wir von anderen Bergführern. Auch alle anderen gestrandeten Gruppen nehmen den Bus ins Tal. Man spürt: Sicherheit geht vor. "Das ist auch Pilgern", sagt Daniel. "Demut lernen, wenn Pläne nicht aufgehen."

6. Tag: Von Vent zur Similaunhütte

Nach einem Nachmittag Regeneration und einem Candle-Light-Dinner (im Dorf werden einmal im Monat alle elektrischen Lichtquellen abgeschaltet) verlassen wir Vent. Die Luft ist kühl, der Himmel klar. Vor uns liegt der letzte große Anstieg – 1.200 Höhenmeter hinauf zur Similaunhütte. Der Weg führt durch ein breites Hochtal, entlang eines Gletscherbaches. Links und rechts ragen die grauen Wände der Ötztaler Alpen empor. Immer wieder müssen wir anhalten, nicht nur wegen der Steigung, sondern auch, weil die Landschaft uns sprachlos macht. An der Martin-Busch-Hütte legen wir eine Pause ein. "Noch knapp zwei Stunden", sagt Daniel. Manche stöhnen, andere lachen – und alle marschieren weiter.

Je höher wir kommen, desto steiniger wird der Weg. Der Atem wird kürzer, die Gespräche spärlicher. Und doch spüre ich, wie sich die Gemeinschaft trägt. Wenn jemand schwächelt, reicht ein kurzer Blick oder ein motivierendes Wort. Am späten Nachmittag erreichen wir die Similaunhütte auf 3.019 Metern und damit auch Italien. Ein magischer Ort: Nebelschwaden ziehen auf, Schneefelder vom Gletscher liegen noch in der Nähe, und ganz in der Ferne deutet Daniel auf die Stelle, wo einst der "Ötzi" gefunden wurde. "Hier wird Geschichte spürbar", sagt er. Beim Abendessen ist die Stimmung gelöst. Wir wissen: Morgen wartet der letzte Abstieg – und das Ziel Meran.

7. Tag: Von der Similaunhütte nach Meran

Der Morgen beginnt kurz nach dem Sonnenaufgang. Einige aus der Gruppe erkunden die Fundstelle des Mannes von Similaun, wie "Ötzi" offiziell bezeichnet wird. Nach einiger Kraxelei erreichen wir unseren höchsten Punkt auf der Tour, das Denkmal liegt am Tisenjoch auf über 3.200 m. Weil wir aber noch absteigen wollen, laufen wir zügig wieder zur Hütte zurück. Gemeinsam erleben wir unsere letzte Andacht, jeder hat einen kleinen Stein in der Hand. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Gedanken der letzten Tage in den Bergen bleiben soll. Nach und nach legen wir unsere Steine ab, es fühlt sich irgendwie befreiend an. Vorfreude und neue Kraft machen sich breit, obwohl wir am Ende der Reise sind. Dann gehen wir los, ein weiter Blick übers Tal. Vor uns liegt der smaragdgrüne Vernagt-Stausee, noch weit unter uns. Der Abstieg ist steil, die Knie brennen – und doch fühlt sich jeder Schritt leichter an, weil das Ziel so greifbar ist. Und plötzlich taucht der Stausee wirklich auf, glitzernd in der Sonne. Wir setzen uns kurz ins Gras, schweigend, jede:r für sich. Ein Moment voller Dankbarkeit. Nach einer halben Stunde erreichen wir das Ufer. Von dort bringt uns ein Bus die letzten Kilometer nach Meran.



Und dann: Stadtleben. Pasta, Pizza, Gelato – fast surreal nach den Tagen im Hochgebirge. Wir schätzen die warme Dusche in der Jugendherberge, für die man nichts extra zahlen muss und bei der die Zeit nicht abläuft. Jeder hat sein eigenes Bett, die erste Nacht ohne Hüttenschlafsack. Nur die Schuhe bleiben, wie auf den Hütten auch, vor der Türe stehen. Besser so für alle.

Ein Geschenk des Himmels

In der evangelischen Kirchengemeinde von Meran treffen wir Pfarrer Timm Harder, er erzählt uns einiges zur besonderen Arbeit der lutherischen Gemeinde mit rund 400 Mitgliedern. Im Anschluss reflektieren wir ausführlich unsere Erlebnisse und die gemeinsamen Tage. "Die Alpenüberquerung ist eine Chance, und wenn es gelingt, ist es umso schöner", fasst Jens zusammen. Ich nicke und merke, wie es emotional wird. Er hat tatsächlich seinen Lebenstraum realisiert. Was für eine Ehre, dass wir dabei sein durften. Ja, es war anstrengend – aber gut anstrengend. Ein Geschenk des Himmels. Eine Alpenüberquerung ist eben mehr als eine sportliche Leistung. Sie ist Übung im Vertrauen, Training für die Seele und ein Bild für das Leben: bergauf, bergab, manchmal im Nebel, oft im Sonnenschein. Was bleibt, ist Dankbarkeit. Für die Menschen, die mitgingen. Für die Erfahrungen, die tragen. Und für den Gott, der über alle Berge hinweg an unserer Seite war.

Und ihr? Würdet ihr euch trauen, mit leichtem Rucksack und offenen Fragen über die Alpen zu gehen? Die Berge warten.

Auch im Sommer 2026 bietet das Studienzentrum Josefstal wieder eine spirituelle Alpenüberquerung an. Mehr Infos gibt es demnächst hier und im Newsletter.