Beginn der Briefmarkenzeit

"Außergewöhnliches Unikat": Historischer Brief aus Bayern für 440.000 Euro versteigert

Lesezeit: 1 Minute 1 Minute

Merken Lesezeit: 1 Minute 1 Minute

Ein Brief aus Niederbayern mit der ersten deutschen Briefmarke - dem "Schwarzen Einser" - ist am Freitag für 440.000 Euro versteigert worden. Das Interesse sei enorm gewesen, teilte das Auktionshaus Heinrich Köhler in Wiesbaden mit.