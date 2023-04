Erlangen (epd). Nach 15 Jahren Dienstzeit als evangelischer Dekan in Erlangen wird in der Neustädter Universitätskirche in Erlangen am Sonntag (30. April) Dekan Peter Huschke in den Ruhestand verabschiedet. Huschke war seit 2010 auch Stellvertreter der Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern, heißt es in einer Mitteilung des Dekanats. Trotz aller Einsparungen und Kürzungen gehe es der Kirche in Erlangen noch gut, sagte der 65-jährige Theologe zu seinem Abschied. "Leider halten wir das zu oft für selbstverständlich."

Am 1. Mai beginnt in Erlangen ein Nachfolgeteam mit der Arbeit. Dekanin Gerhild Rüger, Dekanin Karola Schürrle, Dekan Bernhard Petry und Dekan Oliver Schürrle sollen sich die Verantwortung in dem Dekanat mit etwa 65.000 evangelischen Christen in 31 Gemeinden teilen, hieß es.

Zu den Meilensteinen während seiner Amtszeit in Erlangen zählt Huschke den Dekanatsentwicklungsprozess und den Umbau der Diakonie Erlangen, die sich bei seinem Amtsantritt in einer Krise befand. Er freut sich auch, dass der Umbau des Hauses der Kirche "Kreuz & Quer" am Bohlenplatz gelungen ist und über den Bau einer neuen Kirche in Herzogenaurach. Von 1997 bis 2008 war Huschke schon Dekan im Dekanat Altdorf (Landkreis Nürnberger Land).

Peter Huschke wuchs in Nürnberg auf und studierte von 1975 bis 1981 in Erlangen, Heidelberg und Tübingen sowohl Theologie als auch Pädagogik und entschied sich für den Pfarrberuf. Nach Stationen in Würzburg und der Kirchengemeinde Goldbach-Hösbach wurde er Referent in der Aus- und Fortbildung von Vikaren.

Der Abschiedsgottesdienst mit Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern findet am 30. April um 14 Uhr in der Neustädter Universitätskirche statt.