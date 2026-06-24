Künstliche Intelligenz sortiert Lebensläufe, identifiziert Kandidaten und analysiert ganze Branchen in Sekunden. Die Personalberatung, einst ein Geschäft aus Netzwerken, Bauchgefühl und Erfahrung, steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Doch je stärker Algorithmen die Auswahl prägen, desto deutlicher zeigt sich ein Problem: Sie sind nicht neutral. Sie reproduzieren, was war – und damit oft auch alte Ungleichheiten. Gerade für Frauen in Führungspositionen entsteht daraus ein Spannungsfeld. Einerseits eröffnen neue Technologien Chancen: Wer strategisch denkt, kommuniziert und Veränderung gestalten kann, wird in einer automatisierten Arbeitswelt zunehmend gebraucht. Andererseits verstärken datenbasierte Systeme bestehende Vorurteile – häufig unbemerkt und schwer nachvollziehbar.

Die Münchner Personalberaterin Heike Dietzsch beobachtet diese Entwicklung aus nächster Nähe. Sie berät Industrieunternehmen bei der Stellenbesetzung und hat sich bewusst auf Frauen in Führungspositionen spezialisiert. Ihre Erfahrung: Nicht mangelnde Qualifikation ist das Problem – sondern strukturelle Wahrnehmungsmuster, die sich auch im digitalen Zeitalter hartnäckig halten. Im Podcast Ethik Digital erklärt sie, warum KI die Suche nach Talenten radikal beschleunigt, weshalb echte Diversität nicht von allein entsteht – und was Frauen wie Unternehmen tun können, um im Wandel nicht zurückzufallen.

Heike Dietzsch, Sie sind Geschäftsführerin von ODIS Consultants und in der Personalberatung tätig. Was machen Sie genau?

Heike Dietzsch: Wir helfen unseren Kunden, Führungskräfte oder Spezialisten zu besetzen, wenn sie das selber nicht schaffen, weil sie vielleicht nicht genug Ressourcen haben, weil sie in der Branche nicht bekannt sind oder weil die Versuche der Suche erst mal verdeckt sein sollen. Wir sind da viel in sehr nischigen Branchen unterwegs, und helfen, wenn ein Kunde sagt: "Wir kriegen es selber nicht hin, aber es ist wichtig, dass wir jetzt für diese Rolle professionell jemand Neues finden und auswählen".

Sie haben sich unter anderem auf Frauen in Führungspositionen spezialisiert, warum?

Weil wir immer noch sehen, dass gerade in der Industrie häufig dann einfach nur Männer für Positionen vorgeschlagen werden und wir der Meinung sind, dass es eben für jeden Top Job auch eine echt tolle Frau gibt. Wenn ein Unternehmen sagt, wir haben keine Frau gefunden, dann ist meine Antwort: Dann habt ihr nicht gut genug gesucht. Es gibt mehrere Plattformen die ganz, ganz tolle weibliche Profile bieten wie femalemanagers.de und ein paar Marktbegleiter. Aber wir sind tatsächlich im deutschsprachigen Raum nur zwei Anbieter, die sich mit dem Thema Frauen in Führung und speziell der Suche nach weiblichen Führungskräften beschäftigen.

Wie verändert sich das Geschäft der Personalberatung durch KI und algorithmenbasierte Systeme?

Ein Beispiel: Wir arbeiten mit Zielfirmen, also finden heraus, bei welchem Wettbewerber oder bei welchem branchenverwandten Unternehmen eine Person arbeiten könnte, die für die Position, die wir als Vakanz haben, interessant sein könnte. Früher brauchte man dafür Branchenkenntnisse und viele Kontakte. Heute sage ich einer KI, das ist mein Kunde, wer sind die anderen Spieler in der Branche? Welche sind vielleicht ein bisschen nischigere unterwegs? - Mit einem guten Prompt habe ich diese Aufgabe innerhalb von Sekunden gelöst.

Wie Unternehmen KI bei der Personalsuche nutzen

Und wie nutzen Unternehmen die KI?

Mir ist kein deutsches Unternehmen bekannt, das aktuell die Personalauswahl einer generativen KI überlässt. Das ist nach wie vor ein Algorithmus, weil wir den europäischen AI-Act haben. Sie müssen als Unternehmen daher genau nachweisen können, wie diese Auswahl entstanden ist. Die KI ist weiterhin eine Blackbox, und deshalb sollten Sie das lieber lassen, sonst steigt das Risiko einer Klage. Aber das kann sich schnell ändern. Aktuell rate ich Bewerber*innen, optimiert eure CVs auf den Algorithmus und nicht auf irgendwelche KI-Möglichkeiten. Und denkt vor allem an die menschlichen Empfänger Eurer Bewerbung.

Welche Risiken sehen Sie in Bezug auf KI und den Arbeitsmarkt? Was bedeutet das in Bezug auf Transparenz, auf Fairness, auf Geschlechtergerechtigkeit?

Die KI-Systeme wie auch herkömmliche Algorithmen funktionieren mit Daten aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn für bestimmte Rollen

immer der männliche Ingenieur den Zuschlag bekommen hat, dann wird ein Algorithmus eine Person aussuchen, die diesem Bild entspricht.

Wir haben das getestet und eine Stellenanzeige über die KI geprüft, welche Persona für diese Stelle am besten in Frage käme mit dem Ergebnis, dass dann eine Frau im Durchschnitt den höheren Bildungsabschluss hat und die niedrigere Gehaltsforderung. Und genau dann ist es entscheidend, der KI zu sagen, Moment mal, was du hier produziert hast, ist nicht geschlechtergerecht. Und dann kann die KI anders trainiert werden. Es entscheidet eben wie immer der Nutzer, der die Technologie nutzt.