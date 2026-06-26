Haltet Ihr es für eine schöne Vorstellung, einen Verstorbenen als Avataren täglich um Rat zu bitten? Oder die eigene Trauerarbeit über einen Chatbot begleiten zu lassen? Der Theologe und evangelische Pfarrer Rainer Liepold hat mehr als 900 Menschen beerdigt.

Er ist Experte, wenn es um Tod, Sterben und Trauer geht. Im Podcast "Ethik Digital" spricht Liepold darüber, wie sich der Umgang mit Sterben und Tod durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ändert. Das Gespräch wurde beim Nürnberg Digital Festival in Nürnberg aufgezeichnet. Veranstalter war der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt kda.

Der Podcast "Ethik Digital" startet in diesem Fall mit einem kurzen Vortrag von Pfarrer Rainer Liepold. Anschließend folgt das Gespräch ab Minute 11.04.