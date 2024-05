Manfred Berthold, langjähriger evangelischer Dekan im Dekanatsbezirk Bad Berneck, ist am 8. Mai im Alter von 85 Jahren gestorben. Er war von 1986 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2003 Dekan des oberfränkischen Dekanatsbezirks, wie die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner am Freitag mitteilte. Danach habe er gemeinsam mit seiner Frau in Bayreuth und zuletzt in Bindlach gelebt.

Berthold habe die Diakonie vor Ort gefördert und sich überregional für die Erwachsenenbildung eingesetzt, würdigte Greiner den verstorbenen Dekan. Außerdem sei er während seiner Amtszeit "eine der Säulen der Partnerschaft des Kirchenkreises Bayreuth mit der anglikanischen Erzdiözese Chichester in England" gewesen. Berthold war auch Ökumenebeauftragter des Kirchenkreises.

1938 wurde er in Nürnberg geboren. Seinen Dienst in der bayerischen evangelischen Landeskirche hatte Berthold im Jahr 1964 als Stadtvikar in Selb begonnen. Am 19. April 1965 wurde er ordiniert. Von 1967 bis 1986 war Berthold Pfarrer in Neustadt bei Coburg.

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 7. Juni um 14 Uhr in Bindlach statt.