Nürnberg, Mannertstraße 6. Die Adresse ist fast so bekannt wie "Stadelheim" in München. Gleich neben dem berühmten Justizpalast in der Fürther Straße geht die unscheinbare Nebenstraße ab und 300 Meter weiter steht das große wuchtige Sandsteingebäude mit den vergitterten Fenstern.

Personalausweis vorlegen, Kamera und Blitzgerät vorerst ablegen, dann telefonieren die Beamten: Schließlich öffnet sich eine Tür und Georg Horneber kommt, um den Gesprächspartner zu begrüßen. Der erste Gang führt zu Anstaltsleiter Thomas Vogt.

JVA Nürnberg

Der 59-jährige Jurist leitet seit zehn Jahren die beiden Haftanstalten Nürnberg und Ansbach und spricht vom Resozialisierungsauftrag des Staates gegenüber den Inhaftierten. Aber ausgerechnet in seinen "Knast" kommen die "ewigen Wiederholungstäter", wie er sie nennt.

Menschen, die wegen kleinerer Delikte schon mehrfach Bewährungsstrafen von Amtsgerichten aufgebrummt bekamen, müssen nun endgültig hinter Gitter. Vogt spricht sich dafür aus, Straftätern lieber gleich eine deutliche Strafe auszusprechen, "weil die Täter dann eher lernen, was Sache ist."

Gefängnisseelsorge

Für den JVA-Leiter gehören Gefängnisseelsorger zu den wichtigen Berufsgruppen, die mit dem Strafvollzug zu tun haben, neben Ärzten, Lehrern, Sozialpädagogen und Psychologen. Mitglieder der beiden christlichen Kirchen, aber auch jüdische und muslimische Menschen müssen und wollen betreut werden.

"In diesem Konzert spielen die Seelsorger eine wichtige Rolle", sagt Vogt.

Gefängnisseelsorger Horneber will Menschen unterstützen

Der 61-jährige Georg Horneber ist ein ruhiger und reflektierter Mensch. Der gelernte Stahlformenbauer kam über die evangelische Jugendarbeit dazu, Diakon und Jugendarbeiter zu werden. "Die intensivere Arbeit am Einzelnen hat mich gereizt", sagt er. Auf fünf unterschiedlichen Stellen als Gruppenleiter, Bereichs- und Einrichtungsleiter und auch in der Arbeit mit verurteilten Straftätern im Alter von 16 bis 21 Jahren sammelte er Erfahrungen im Strafvollzug.

"Die Menschen hier brauchen ein unterstützendes Umfeld", beschreibt er seine Aufgabe.

Nicht nur die Menschen, die in den acht Quadratmeter großen Zellen leben und wohnen, sondern auch die, die sie bewachen, will Horneber betreuen. So bietet er zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen persönliche Gespräche für die rund 500 Bediensteten an und fährt mit ihnen auch zweimal im Jahr für jeweils eine Woche in ein Tagungs- und Erholungszentrum.

Nachdenken über Zeit, Besuche in der Natur, kreative Beschäftigung, Gruppen- und Einzelgespräche stehen im Mittelpunkt.

"Die Scham ist sehr groß"

"Die Scham über die Taten zu sprechen ist sehr groß", sagt der Diakon. Die Trennung von der Familie sei für die Gefangenen bedrückend, besonders dann, wenn eine massive Gewalttat in der eigenen Familie stattgefunden hat. Aber wenn einer seiner Gesprächspartner mit einem Lächeln den Raum verlässt, dann macht ihm seine Aufgabe Freude.

Heute besucht Horneber Horst, der 56 Jahre alt ist und bislang rund 10 Jahre - meist wegen Körperverletzung - hinter Gittern verbracht hat. Jetzt hat das Gericht ihn zu 18 Monaten ohne Bewährung verdonnert. "Hab’ ne ziemlich kurze Zündschnur", meint er achselzuckend.