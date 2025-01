Dünnwald zeigt auf einem Plan sämtliche ausgemachten Stellen an denen Handlungsbedarf besteht. "Es ist dringend", sagt er. Zwar gehe momentan vom Dachstuhl noch keine Gefahr für die Kirchenbesucher oder die Passanten draußen aus, aber man sollte nicht allzu lange warten, bis die Sanierung angegangen wird. Von der werden die vielen Menschen, die täglich an der Hugenottenkirche vorbeilaufen, wahrscheinlich gar nicht viel mitbekommen. Denn das Gebälk wird mittels sogenannter Hängesprengwerke im Zickzackstich-Verfahren erneuert. Dabei werden ohne das Dach abdecken zu müssen über verschiedene Montageöffnungen neue Balken eingezogen oder beschädigte Stellen repariert. Lediglich das Gerüst, das ab Januar aufgebaut wird, verweist dann darauf, dass unter dem Dach gearbeitet wird.

Rund 5 Millionen Euro werden investiert

Die Kosten für die reinen Sanierungsarbeiten sind mit 3,9 Millionen Euro veranschlagt – für die restlichen 1,1 Millionen soll die alte, gasbetriebene Raumluftheizung durch eine moderne ersetzt, die elektrischen Anlagen ausgetauscht werden und zwei multifunktionale Glasräume entstehen. "Wir öffnen unsere Kirche für die Stadtgesellschaft", erklärt Pfarrerin Gillmann. Im Zuge des Umbaus will die Gemeinde ihr Haus als Veranstaltungsraum weiter etablieren. "Es geht in Richtung Kulturkirche", meint die Pfarrerin. Ein kleines Café, das ebenfalls mit auf der Wunschliste steht, dürfe zwar nicht kommerziell betrieben werden, stünde aber zumindest bei Veranstaltungen als Versorgungsmöglichkeit zur Verfügung. In Konkurrenz zu den religiösen Veranstaltungen in der Hugenottenkirche sieht die Pfarrerin keine der möglichen Aktionen. "Der Raum wird dann heilig, wenn Menschen in ihm zum Gebet zusammen kommen", erläutert sie den reformierten Ansatz.

In hohen Maßen sind Förderanträge in einem Volumen von 2 Millionen Euro gestellt worden. Rund anderthalb Millionen Zuschuss sowie ein zinsloses Darlehen kommen vom Synodalverband der 13 reformierten Gemeinden in Bayern, weitere vom Bund sowie aus dem bayerischen Entschädigungsfonds. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, neben dem Einsatz von eigenen Mitteln aus Rücklagen Spenden von rund 500.000 Euro zu erreichen. Für manche Spende gibt’s dabei auch eine Gegenleistung: Für zehn Euro kann man beispielsweise eine Schindel, für 195 Euro einen Quadratmeter Dach oder für 650 Euro einen Meter Balken erstehen. Oder sich in Bocksbeutelform ein "Dachtröpfla" sichern, in dem dann Silvaner, Bacchus oder Zweigelt schwenkt.