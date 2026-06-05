Skispring-Legenden wie Janne Ahonen und Sven Hannawald oder heute Andreas Wellinger und Karl Geiger kennen den Blick von der Schanze Oberstdorf.

Am 26. Juni können es ihnen heiratswillige Paare nachmachen und von hier - zumindest gedanklich - ins Eheleben schanzen: Bei der Aktion "einfach heiraten" der bayerischen Landeskirche geben neun evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer 20 Paaren auf dem Turm der Skisprunganlage den kirchlichen Segen.

Auch Regionalbischof Thomas Prieto Peral ist dabei. Der Oberstdorfer Pfarrer Mathias Litzenburger erzählt im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd), was den Ort so besonders macht.

Herr Litzenburger, die Skisprungschanze in Oberstdorf ist wahrscheinlich einer der außergewöhnlichste Ort von "einfach heiraten", oder?

Mathias Litzenburger: Eine Skisprungschanze ist schon ein ganz besonderer Ort. Uns war klar: Mit den Allgäuer Alpen vor der Haustüre müssen wir in die Höhe gehen. Der Blick in den Himmel macht einfach was mit den Menschen. So sind wir schnell auf die Skisprungschanze gekommen, die ja eine Art Wahrzeichen von Oberstdorf ist.

Im Schanzenturm sind wir weit oben, haben Panoramafenster und damit einen einmaligen Blick auf die Berge und den Schanzentisch.

"Der Vorteil: Wir sind wetterunabhängig und auch barrierefrei. Man muss keine Treppen steigen, keine Berge erklimmen, sondern kann bequem im Aufzug hochfahren."

So wie die Skispringer bei der Vierschanzentournee auch.

Und wie funktioniert das Ganze? Wenn ich heiraten möchte, komme ich einfach in die Skisprunganlage?

Wir haben insgesamt 20 Hochzeits- und Segnungs-Slots zu vergeben. Zehn mit Anmeldung - die sind fast alle weg - und zehn für spontane Paare. Wir wollen auf alle Fälle Plätze für spontane Segnungen freihalten, denn die machen ja den Charme von "einfach heiraten" aus. Begehrt sind die Termine zu Sonnenuntergang oder auch am späten Vormittag, weil man dann gleich zum Mittagessen übergehen kann.

Bei gutem Wetter gibt es nach der Segnung auch noch einen Sektempfang auf der Panoramaterrasse. Die erste Segnung um 9.55 Uhr ist übrigens noch frei. Danach wäre noch genug Zeit für eine Bergwanderung.

Wer lässt sich überhaupt auf einer Skisprungschanze trauen - ehemalige Skispringer?

Standesamtlich kann man sich ja schon länger auf dem Schanzenturm trauen lassen. Wir als Kirche haben dort noch keine Erfahrungen. Die bisherigen Anmeldungen kommen vor allem aus der Region. Wir haben aber auch Paare aus anderen Teilen Bayerns und Norddeutschland dabei. Also schon auch Gäste, die teilweise sehr mit Oberstdorf verbunden sind.