Das Format "einfach heiraten" geht am 26. Juni in die nächste Runde. Diesmal als Hochzeits-Ort mit am Start: der Tegelberg in den Ammergauer Alpen. Der bayerisch-österreichische Pfarrer von Füssen-Reutte, Michael Jäger, erzählt im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd), warum die Atmosphäre am Berg einzigartig ist, was den Tegelberg besonders macht und was bei schlechtem Wetter passiert.

Herr Jäger, das Allgäu ist diesmal mit sehr außergewöhnlichen Orten bei "einfach heiraten" vertreten. In Oberstdorf wird auf der Skisprungschanze geheiratet, bei Ihnen auf dem Tegelberg. Die Höhe hat offenbar einen besonderen Reiz, oder?

Michael Jäger: An beiden Orten wird in luftiger Höhe geheiratet mit Panoramablick auf die Berge - und dennoch sind sie grundverschieden. Auf dem Tegelberg steht die Natur im Vordergrund. Außer Berg und Kreuz gibt es hier nichts. Man schaut auf der einen Seite nach Tirol rüber, auf der anderen ins Allgäu rein. Dazu kommt der Blick auf den Säuling, die Seen und Neuschwanstein. Das ist ein unglaubliches Fest für die Augen.

"Die Atmosphäre auf einem Berg ist eine ganz andere als in einer Kirche. Da ist man ein anderer Mensch - viel freier, man lebt im Augenblick."

Wie sind Sie auf den Tegelberg als Hochzeitsort gekommen?

Letztes Jahr waren wir mit "einfach heiraten" auf der Tannheimer Hütte in Tirol. Das war als Angebot für Bergsteiger gedacht, weil man dort nur zu Fuß hochkommt. Das war auch für mich als Pfarrer und begeisterter Bergsteiger ein einzigartiges Erlebnis. Dieses Mal haben wir mit dem "Ort der Besinnung" auf dem Tegelberg einen Ort gewählt, den wir schon von Berggottesdiensten im Sommer kennen.

"Hochzeitspaare, die nicht aufsteigen wollen, dürfen kostenlos mit der Bergbahn hochfahren."

Bei schlechtem Wetter können wir ins Tegelberghaus ausweichen. Dort kann man sich auch umziehen und frischmachen. Der "Ort der Besinnung" mit Kreuz und Marterl liegt nur fünf bis zehn Gehminuten entfernt.