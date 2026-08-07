Der Christopher Street Day ist mehr als ein buntes Straßenfest. Er ist eine Demonstration für gleiche Rechte, Sichtbarkeit und gegen Diskriminierung – und nach dem tödlichen Anschlag auf den Berliner CSD für viele auch ein Zeichen der Solidarität. In den kommenden Wochen finden noch zahlreiche CSDs statt. Gerade in Bayern gehen Menschen nicht nur in den großen Städten, sondern auch in kleineren Orten auf die Straße.

Immer mehr kirchliche Gruppen, Verbände und Christ:innen zeigen dabei: Queeres Leben und christlicher Glaube gehören zusammen. Sie setzen ein Zeichen dafür, dass Kirche ein Ort der Liebe, Vielfalt und Offenheit sein kann.

Beim CSD Nürnberg am 8. August 2026 ab 11.30 Uhr gehen unter anderem auch kirchliche Vertreter*innen mit – darunter Landesbischof Christian Kopp.

20 Ideen für christliche Plakate beim CSD

Wer noch eine Idee für ein Plakat, einen Aufkleber oder ein Banner sucht, findet hier einige Vorschläge:

Mein Gott diskriminiert nicht.

Gott ist Liebe.

God loves you. Exactly as you are.

Gott hat uns queer gemacht.

Gott sei Dank: queer!

Love is no sin.

Wer Liebe verbietet, hat Jesu Botschaft nicht verstanden.

Liebe deinen Nächsten.

Gott hat uns die Liebe geschenkt.

Wo Liebe ist, ist Gott.

Jesus würde mit uns CSD feiern.

Kirche ist da, wo alle willkommen sind.

Auch Kirche ist kein Platz für Queerfeindlichkeit.

Halleluja, ich bin queer!

Pray the gay shame away.

God’s love is fully inclusive.

My God loves everyone.

God is PROUD of you.

Trans*, gay – it’s a gift (S)he gave to us.

Glaube, Liebe, Vielfalt.

Noch mehr CSDs in Bayern 2026

Wer mit einem Plakat ein Zeichen setzen möchte, hat in den kommenden Wochen noch viele Möglichkeiten. Neben den großen Veranstaltungen gibt es auch zahlreiche kleinere CSDs in Städten und Regionen, in denen Sichtbarkeit besonders wichtig ist.

8. August: CSD Nürnberg – Demonstration ab 11.30 Uhr

8. August: CSD Berchtesgaden

15. August: CSD Bayreuth

22. August: CSD Haßberge / Haßfurt

22. August: CSD Pfaffenhofen

29. August: CSD Kulmbach

30. August: CSD Regen

5. September: CSD Cham

5. September: CSD Ingolstadt

5. September: CSD Schweinfurt

12. September: CSD Freilassing

12. September: CSD Kaufbeuren

19. September: CSD Erlangen

26. September: CSD Herzogenaurach

26. September: CSD Landshut