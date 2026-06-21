Die Jesuitenkirche St. Michael liegt direkt an der Münchner Fußgängerzone und ist als größter Renaissancebau nördlich der Alpen mit ihrem eindrucksvollen, stuckverzierten Tonnengewölbe ein Touristenmagnet. Sie ist aber auch Teil der "Kühlen Orte", die die Landeshauptstadt München in ihrem Geoportal verzeichnet: Wenn draußen die Sonne auf den Asphalt brennt, finden Menschen im Kirchenschiff Abkühlung. Kirchenrektor und Jesuitenpater Martin Stark über einen besonderen Zufluchtsort.

Pater Stark, wie warm oder kalt ist es denn gerade in der Michaelskirche?

Martin Stark: Noch unter 20 Grad, schätze ich. Im Winter ist die Kirche für lange Zeit zu kühl, da friert man schon mal. Dafür erwärmt sie sich am Sommeranfang langsamer. Im Hochsommer geht das durch die großen Fensterflächen schneller. Der kühlste Ort ist dann die Kreuzkapelle an der Ostseite - oder die Wittelsbachergruft.

"Es gibt viele Leute, die sich einfach für einen Moment in die Bank setzen und verweilen"

Können Sie denn im Sommer unterscheiden zwischen normalen Touristen und Menschen, die der Hitze entfliehen?

Also die Touristen, die zum Sightseeing hereinkommen, erkennt man schon. Daneben gibt es aber auch viele Leute, die sich einfach für einen Moment in die Bank setzen und verweilen. Manche kommen morgens, andere gezielt zu unserer "Atempause" um 12.30 Uhr mit Musik und einem geistlichen Impuls. Der Vorteil ist ja, dass St. Michael direkt an der Fußgängerzone liegt, so dass viele Menschen ohnehin mal reinschauen.

Wozu würden Sie Menschen, die vor der Hitze Zuflucht suchen, in Ihrer Kirche einladen?

Ich würde ihnen gern sagen: Kommt, setzt euch für einen Moment und lasst die Weite, die Höhe und die Helligkeit des Raums auf euch wirken. Schaltet ab, ruht ein wenig aus bei uns und lasst die Gedanken ziehen.