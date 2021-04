Evangelische Kirche Zirndorf lädt ein zu Osterspaziergang im Wald

Ein Osterspaziergang mit der ganzen Familie: beim Stationenweg der evangelischen Kirchengemeinde St.Rochus in Zirndorf im Landkreis Fürth sind die Pfade an das Alter der Kinder angepasst. Ostern im Freien - ein Erlebnis für Groß und Klein. Ein Film von Maike Stark.

Ab in den Wald und Ostern auf die Spur kommen! Das kann man ab Ostersonntag in Zirndorf im Landkreis Fürth bei einem Stationenweg. Auf die Beine gestellt hat das Projekt ein Team der evangelischen Kirchengemeinde St. Rochus. An Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu und so passt das gut, so Birgitt Rohlederer, Gemeindepädagogin und Mitglied des Teams:

"Wir machen den Osterspaziergang weil Ostern das Fest des Lebens ist An Ostern feiern wir das Leben, und wo kann man das besser feiern als draußen und er Natur. Da passiert Leben und der neue Aufbruch"

Ostern bildet den Höhepunkt des Kirchenjahrs. Und auch in Coronazeiten soll das spürbar sein. Auf vier verschiedenen Pfaden können Familien das Osterfest erleben. Länge und Schwierigkeitsgrad sind angepasst an das Alter der Kinder. Wir waren dabei, als ein paar Kinder den Weg schon mal vorab getestet haben.

