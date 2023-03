Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) der bayerischen evangelischen Landeskirche bekommt einen neuen Leiter: Pfarrer Peter Lysy wird zum 1. Oktober 2023 die Nachfolge von Johannes Rehm antreten, der in den Ruhestand geht, wie die Landeskirche am Dienstag mitteilte. Der 51-jährige Lysy arbeitet bereits seit 2016 in verschiedenen Funktionen für den kda, zuletzt als stellvertretender Leiter.

Der kda Bayern ist als evangelische Arbeitsseelsorge in bayerischen Unternehmen tätig, bietet Seminare etwa zu wirtschaftsethischen und sozialpolitischen Themen an und ist in der kirchlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung aktiv. Für den künftigen Leiter Lysy gibt es zwischen Kirche und Wirtschaft zahlreiche Verbindungen, etwa bei Themen wie dem zunehmenden Arbeitskräftemangel, der Re-Organisation von Arbeit im Zeichen der Digitalisierung und der klimabedingten Transformation der Wirtschaft. Es sei wichtig, "dass in diesem Wandel niemand abgehängt wird", sagte Lysy.

Vor seiner Arbeit beim kda war Lysy unter anderem bei der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. und bei der AOK Bayern tätig. Von 2005 bis 2008 arbeitete der studierte Theologe als Pfarrer in der Gemeinde Kemmoden-Petershausen in den Landkreisen Dachau und Pfaffenhofen/Ilm.