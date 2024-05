In seiner Pfingstpredigt hat der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl zu Friedensgesprächen aufgerufen. Mit Blick auf die Kämpfe in Nahost sei es wichtig, den Teufelskreis von Rache und Vergeltung zu durchbrechen: "Die Hand zur Versöhnung auszustrecken, ist echte Friedensarbeit", sagte Gössl am Sonntag im Bamberger Dom laut Mitteilung des Erzbistums.

Es erfordere Mut, versöhnlich zu sein, Friedensangebote zu machen und diese auch durchzuhalten.

"Am stärksten ist die Friedenssehnsucht sicher dort ausgeprägt, wo die Bomben fallen, in vielen Ortschaften der Ukraine, im Gaza-Streifen und in Nordisrael, im Jemen und im Sudan und wo überall Menschen mit brutaler Waffengewalt aufeinander losgehen", sagte der Theologe.

Die Breitschaft zur Gewalt beschränke sich aber nicht nur auf Menschen in Kriegsgebieten. Sie schlummere in vielen, wahrscheinlichen in allen Menschen. Gössl bekräftigte, dass die Zusage Jesu Christi "Der Friede sei mit euch” durch das, was Jesus getan und erlitten hat, ein glaubwürdiger Friedenswunsch sei. Pfingsten habe das Potenzial, die Welt in eine bessere zu verwandeln.