München/Hamburg (epd). Der Regisseur und Drehbuchautor Dieter Wedel ist tot. Er sei bereits am 13. Juli im Alter von 82 Jahren in Hamburg gestorben, teilte das Oberlandesgericht (OLG) München am Mittwoch mit. Im Rahmen einer Anklage Wedels am Landgericht München I sollte am Mittwoch entschieden werden, ob eine Anklage gegen ihn zugelassen wird. Die Entscheidung habe jedoch nicht stattfinden können, da dem OLG ein Totenschein vorliege. Dieser bescheinige den Tod Wedels, sagte der Gerichtssprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Gegen Wedel liefen zivil- und strafrechtliche Verfahren. In einer Zivilsache gegen ihn habe es noch in der vergangenen Woche Verhandlungen gegeben, sagte eine Sprecherin des Landgerichts München I. Im März 2021 hatte die Staatsanwaltschaft München I gegen den Regisseur Anklage wegen Vergewaltigung erhoben. Zuvor hatte ihn die Schauspielerin Jany Tempel beschuldigt, sie im Sommer 1996 in einem Münchner Luxushotel zum Sex gezwungen zu haben. Sie habe ihn dort für ein Vorstellungsgespräch aufgesucht. Wedel bestritt die Vorwürfe.

Bereits im Januar 2018 hatte die Wochenzeitung "Die Zeit" über Anschuldigungen mehrerer Schauspielerinnen berichtet, die dem Regisseur Übergriffe am Rande von Dreharbeiten vorwerfen. Sie reichten von Machtmissbrauch bis hin zu sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Mehrere ARD-Anstalten sowie das Zweite Deutsche Fernsehen, die Firma Bavaria Film und der Privatsender Sat.1 hatten nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Wedel interne Untersuchungen eingeleitet, fanden allerdings keine Hinweise auf mögliche Übergriffe. Der Regisseur war in der Folge als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurückgetreten. Zuvor hatte er unter anderem die Nibelungenfestspiele in Worms geleitet.

Wedel wurde als Sohn eines Ingenieurs und einer Pianistin in Frankfurt am Main geboren. Zu seinem Geburtsjahr gibt es unterschiedliche Angaben. Er wuchs im hessischen Bad Nauheim auf und studierte Theaterwissenschaften, Publizistik und Geschichte an der Technischen Universität Berlin.