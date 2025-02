Für eine Neubestimmung christlicher Werte hat sich der Religionssoziologe Detlev Pollack ausgesprochen. Angesichts der "superreichen Egomanen", die derzeit in den USA die Politik bestimmten und Religion für ihre Zwecke missbrauchten, müsse man darüber nachdenken, wie man "christliche Werte wie Demut, Nächstenliebe, Frieden und Gerechtigkeit aktualisieren" könne, sagte der Theologe dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Pollack diskutiert am 5. Februar in der Evangelischen Stadtakademie München mit Lars Castellucci, dem religionspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, über die Frage "Was fehlt dem Staat, wenn die Kirchen schrumpfen?".

Durch die öffentliche Debatte der Missbrauchsfälle sei das Vertrauen in die Kirchen in Deutschland "auf ein bislang nicht erreichtes Tief gefallen", sagte Pollack. Das zeige sich in einem Mitgliederschwund, der sich in den nächsten Jahrzehnten noch beschleunigen werde.

Kirchen leisten "viel Gutes"

Die Kirchen leisteten aber als Träger von Kitas und Pflegeheimen, in der Flüchtlingshilfe, der Bildungsarbeit und dem kulturellen Leben "viel Gutes" und stärkten Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt. "Das wird angesichts der in der Öffentlichkeit dominierenden Missbrauchsdiskussion oft übersehen", so der Forscher.

Das geflügelte Wort vom "christlichen Abendland" verweise darauf, dass die westliche Kultur sowohl von christlichen Traditionslinien als auch von einer kritischen Abwehr gegen das Christentum bestimmt sei. Beides habe die moderne Welt geprägt: die Wertschätzung spiritueller Bewegungen seit den Mystikern des Mittelalters, aber auch die religionskritischen Impulse durch Aufklärung, Darwinismus und Liberalismus. "Wir sollten dieses christliche Erbe, von dem wir zehren, nicht geringachten", betonte Pollack.