Weihnachten 2022

Heiligabend 2022: Evangelische Christvesper mit Stefanie Schardien

Der Vokal "O" wird in der deutschen Sprache weniger benutzt als alle anderen Vokale. An Weihnachten jedoch kommt das "O" ganz groß raus, stellt Pfarrerin Stefanie Schardien in der Christvesper zu Heiligabend 2022 fest.