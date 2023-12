Franz von Assisi wird als "Vater der Krippe" angesehen. Er war mit seinen Brüdern der erste, der eine Weihnachtsszene mit Figuren darstellte. Das war an Weihnachten vor 800 Jahren. Bis heute ist es Brauch, in den Kirchen und unter den Weihnachtsbäumen zu Hause Krippen aufzustellen.

Besondere Krippefiguren in der Bamberger Stephanskirche

Weihnachten ohne Krippe ist kaum denkbar. Die Krippe in der Stephanskirche in Bamberg ist aus einem ganz außergewöhnlichen Material, aus Stein. Und auch die Figuren sind teilweise ungewöhnlich, denn es sind offensichtlich behinderte Kinder dabei. Das war der Künstlerin wichtig, so Pfarrer Walter Neunhoeffer, der beim Aufbau mithilft:

"Das ist die Botschaft der Künstlerin: Alle, wirklich alle dürfen an die Krippe kommen."

Die Krippenkunst in Marktredwitz hat eine lange Tradition und reicht zurück bis ins Jahr 1850.

Krippen ganz privat

Der Marktredwitzer Krippenweg gibt es noch nicht ganz so lange, aber bereits seit 1989 öffnen die "Kripperer", wie die Krippenbauer in Marktredwitz heißen, ihre privaten Haustüren für Besuchern um die Krippen zu Bestaunen. Wie zum Beispiel die "Rawetzer Landschaftskrippe" und die hat mehr zu bieten als Stall, Ochs und Esel.

Eine Zeitreise durch die "Marktredwitzer Kippenkultur"

Marktredwitz hat also eine Sonderstellung im oberfränkischen Krippenbau. Ob Krippenbauen und Krippenausstellung oder Krippenweg und Krippenschauen, Diese Bräuche sind heute noch lebendig. Daher wurde die "Marktredwitzer Krippenkultur" in das bayerische und bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturguts aufgenommen. Ein Zeitreise durch den Marktredwitzer Krippenbau kann man im dortigen Egerland Museum unternehmen. Bis in die Zukunft, so Musemsleiter Volker Dittmar:

"Wir haben eine virtuelle Landschaftskrippe geschaffen."

Auch die Weihnachtskrippe in Ahorn hat eine moderne und minimalistische Form. Sie ist ist der Lieblingsplatz von Pfarrer Rolf Gorny. 2020 wurde das Kunstwerk angeschafft. Die Krippe wurde aus einer Kombination aus Holz und Sandstein gebaut, denn auch die Kirche in Ahorn ist aus Sandstein. So passt die moderne Krippe zur Geschichte der alten Schlosskirche. Pfarrer Rolf Gorny taucht gerne in das jahrtausendealte Weihnachtsgeschichte ein, wenn er vor der Krippe steht.