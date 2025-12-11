Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, des Miteinanders und der festlichen Gemeinschaft. Ob in der Kirche oder gemütlich zu Hause im Wohnzimmer – die Botschaft von Weihnachten erreicht uns überall.

Wer in diesem Jahr den Weihnachtsgottesdienst von Zuhause aus erleben möchte, hat zahlreiche Möglichkeiten. Viele Fernseh- und Radiosender in Deutschland übertragen rund um Heiligabend und die Weihnachtstage eine Vielzahl an Weihnachtsgottesdiensten live.

Hier findet ihr eine praktische Übersicht über das Weihnachtsprogramm im Fernsehen und Radio:

TV

Heiligabend – Mittwoch, 24. Dezember 2025

16:00 Uhr – Ökumenische Christvesper an Heiligabend aus dem Altenberger Dom in Odenthal, Das Erste

22:00 Uhr – "Heilige Nacht in Rom", Übertragung der Christmette mit Papst Leo XIV., Bayerischer Rundfunk (BR)

22:30 Uhr – Evangelische Christvesper aus der Christuskirche Fulda "Wonach suchst Du?", ZDF

23:30 Uhr – Katholische Christmette aus Sankt Maria in Stuttgart, Das Erste/SWR

1. Weihnachtstag – Donnerstag, 25. Dezember 2025

10:00 Uhr – Gottesdienst und Segen "Urbi et Orbi" aus Rom mit Papst Leo XIV., ZDF

10:00 Uhr – Evangelischer Weihnachtsgottesdienst aus St. Matthäus mit Landesbischof Christian Kopp, BR

Radio

Heiligabend – Mittwoch, 24. Dezember 2025

17:05 Uhr – Christvesper aus der Evangelischen Kirche in Bermersheim bei Worms, Deutschlandfunk​

18:05 Uhr – Evangelische Christvesper aus München mit Julia Rittner-Kopp, Bayern 2

22:00 Uhr – Katholische Christmette aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Bad Kötzting, Bayern 1

1. Weihnachtstag – Donnerstag, 25. Dezember 2025

10:00 Uhr – Evangelischer Weihnachtsgottesdienst aus St. Matthäus mit Landesbischof Christian Kopp, Bayern 1

2. Weihnachtstag – Freitag, 26. Dezember 2025

10.05 Uhr – Rundfunk-Gottesdienst aus der evangelischen Glaubenskirche in Wien-Simmering/Österreich, Deutschlandfunk

(Alle Angaben ohne Gewähr)