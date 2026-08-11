Der neue Podcast "Lasst die Kirche im Dorf" zeigt die Seiten der Kirche, die viele nicht mehr kennen - weil sie lange nicht mehr da waren! Kurz und knackig vom Familiencafé über den Gehörlosen-Gottesdienst bis zur Kleidertauschparty: Hier ist der Glaube zu Hause. Jeden Samstag gibt's eine neue Folge!