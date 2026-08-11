Der neue Podcast "Lasst die Kirche im Dorf" zeigt die Seiten der Kirche, die viele nicht mehr kennen - weil sie lange nicht mehr da waren! Kurz und knackig vom Familiencafé über den Gehörlosen-Gottesdienst bis zur Kleidertauschparty: Hier ist der Glaube zu Hause. Jeden Samstag gibt's eine neue Folge!
Lasst die Kirche im Dorf
Podcast "Lasst die Kirche im Dorf" | Jeden Samstag eine neue Folge
Lesezeit: 1 Minute
Lesezeit: 1 Minute
Der neue Podcast "Lasst die Kirche im Dorf" direkt ins Ohr: Ehrenamtliche bewegen was, coole Pfarrer*innen zeigen Glauben lebensnah und Jugendliche setzen sich fürs Klima und füreinander ein. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge.
efa / efs
Vom Familiencafé über den Gehörlosengottesdienst bis zur Kleidertauschparty: Hier ist der Glaube zu Hause.
Newsletter #sonntags abonnieren
Jetzt den Newsletter #sonntags abonnieren - und jeden Sonntag alle wichtigten Nachrichten, Interviews und Geschichten aus Kirche, Religion und Gesellschaft lesen.