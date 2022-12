Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ruft zum gegenseitigen Zuhörern und miteinander reden auf. In seiner Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag in der St. Matthäus-Kirche in München sagte der Bischof laut Predigtmanuskript, nur über Kommunikation, durch Gespräche und Begegnung hätten die Liebe, der Respekt, die Einsicht und die Umkehr überhaupt eine Chance.

Beford-Strohm: Nur durch Gespräche hat die Einsicht eine Chance

Wenn man nicht miteinander rede, könne die Verzweiflung der Klimaaktivisten, die sich auf Straßen festklebten, nicht überwunden werden. Und Politikerinnen und Politiker könnten von der Rasanz der Klimaerwärmung und einem erforderlichen entschiedeneren Handeln nur durch Diskurs und gute Argumente überzeugt werden.

Bedford-Strohm sagte in dem Gottesdienst, der im Bayerischen Fernsehen übertragen wurde, dass auch im Ukrainekrieg "Gesprächskanäle zwischen Menschen der unterschiedlichen Seiten" offengehalten werden sollten. Die Türen zur Überwindung der Gewalt könnten nur geöffnet werden, wenn die Ukraine bei der Verteidigung ihres Landes unterstützt würde und zugleich Kommunikation zwischen den verschiedenen Seiten auf allen nur möglichen Kanälen offen bleiben.

"Es kann nicht sein, dass die Militärlogik alles bestimmt".

Der Landesbischof rief die Menschen dazu auf, die Liebe und die Hoffnung von Weihnachten auszustrahlen, indem man gerade da, wo es schwerfalle, miteinander rede. Die Weihnachtsbotschaft sei, dass Gott in dem Kind in der Krippe Mensch geworden ist und die Menschlichkeit dadurch göttliche Würde bekommen hat.

"Wer zu dem Gott betet, der in Christus Mensch geworden ist, der setzt sich auch überall auf der Welt für die Würde des Menschen ein - im persönlichen Leben wie in der großen Politik",

so der Landesbischof. Mit Weihnachten sei verbunden, dass die Not auf der Welt oder auch im persönlichen Leben, Hass, Gewalt und Kriege "nicht die Welt regieren werden". Diese Welt ende nicht im Dunklen.

Weihnachten ist für Regionalbischof Piper ein Fest des "Trotzdem"

Weihnachten ist für den evangelischen Augsburger Regionalbischof Axel Piper ein Fest des "Trotzdem". Obwohl die Welt die Menschen mit ihren Sorgen gefangen halten möchte oder weil man in den Sorgen der Welt unterzugehen drohe, dürfe man nicht vergessen:

"Gott erlöst diese Welt. Und Jesus Christus ist Zeichen und Beweis",

sagte Piper am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) in der Augsburger Kirche St. Anna laut Redemanuskript. Es sei also wichtig, trotz Ukraine-Krieg, Energiekrise und Corona-Pandemie in Lauerstellung aufzuatmen und sich trotzdem oder gerade deshalb "Frohe Weihnachten!" zu wünschen.

Die Ereignisse an Weihnachten stellten "die Welt auf den Kopf", sagte Piper in seiner Predigt und verwies auf das zweite Kapitel des Kolosserbriefs des Apostels Paulus.

"Weihnachten lässt sich nicht einfach mit unserer Erfahrung harmonisieren und in das Gefüge der Welt einbauen",

erläuterte der Regionalbischof: "Obwohl die Welt so ist, wie sie ist, oder gerade, weil sie so ist, ist dem Apostel dieser Christus zum Quell des Lebens geworden." Gott komme nicht als streitbarer König hoch zu Ross, der mit einer Engels-Armada das Böse und die Bösen hinwegfege: "Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, sein Zepter ist Barmherzigkeit", erläuterte Piper.

In der Krippe sei angelegt, was in Jesu Auferstehung vollendet werde: "Wir haben durch dieses Jesuskind göttlichen Anteil, sind erlöst, frei und zu allem möglichen Guten fähig", sagte Piper. Gott sei Mensch geworden, um den Menschen zu sagen: "Du Mensch bis mein Ebenbild. Also werde dazu. Du kannst es." Nicht in aller Perfektion, so sei Ebenbild auch nicht gemeint, sagte der Theologe. Ebenbild sei "vielmehr als Möglichkeit", als "ein göttliches Gen" gemeint. Gott wolle den Menschen mit dem Kind in der Krippe sagen: "In dir Mensch schlummern ungeahnte Möglichkeiten."

Regionalbischof Stiegler: Weihnachten ist "mächtige Friedensansage"

Weihnachten ist nach Ansicht des Regensburger evangelischen Regionalbischofs Klaus Stiegler eine "mächtige Friedensansage und ein großer Friedenszuspruch" an die Welt. Das werde in der allerersten Heiligen Nacht deutlich, wo ganz unterschiedliche Menschen im Stall von Bethlehem zusammengekommen seien:

"Menschen verschiedener Lebensalter, Hautfarbe und Kulturen, Arme und Reiche, Intellektuelle und Handarbeiter",

sagte er in seiner Weihnachtspredigt am Heiligen Abend in der Dreieinigkeitskirche in Regensburg laut Predigttext. "Bei aller Unterschiedlichkeit halten sie es miteinander aus."

Das sei die frohe Weihnachtsbotschaft, dass sie die Kraft habe, Menschen zusammenzuführen und beieinander zu halten. Stiegler erinnerte daran, dass die Geburt im Stall alles andere als gemütlich und heimelig gewesen sei: "Gott kommt zu uns - und er fängt an in einem Futtertrog - beliebe keine heile Welt", sagte der Regionalbischof.

Die Strohsterne an den Christbäumen zeugten davon: "Gott setzt ganz unten an." Das sei die Weihnachtsbotschaft:

"Gerade im Dunklen, in den Brüchen, in der Einsamkeit und Gefährdung des Lebens schenkt Gott einen neuen Anfang, sucht sich neues Leben seinen Weg",

betonte der Regionalbischof. Besonders in diesem Jahr, in dem Putin den Krieg nach Europa zurückgebracht habe, sehnten sich die Menschen nach einer "geheilten Welt". Zerstörte Häuser und Familien in der Ukraine, in afrikanischen Ländern und im Iran: Diese Orte seien nicht ganz und gar gottlos. Stiegler betonte in seiner Predigt: "Im Gegenteil, gerade dorthin begibt sich Gott. Dort kommt er zur Welt. Nirgendwo lässt er uns allein."

